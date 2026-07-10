रोटियां बच गई हैं? फेंके नहीं, सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा ये चटपटा नाश्ता, नोट करें रेसिपी
रात की दो-चार रोटियां बच गई हैं, तो उन्हें फेंकने या दोबारा गर्म कर के खाने के बजाए, आप ये चटपटा सा स्नैक बनाकर तैयार कर सकती हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और बाजार वाली मंचूरियन जैसा स्वाद घर में मिल जाता है।
घर में रोटियां अक्सर बच जाती हैं। ऐसे में कुछ लोग या तो उन्हें फेंक देते हैं या फिर दोबारा गर्म कर के खा लेते हैं। ये बासी रोटी गर्म होने के बाद किसी को पसंद नहीं आती, खासकर बच्चे तो दूर-दूर तक इन्हें नहीं खाने वाले। ऐसे में क्यों ना इन बची हुई रोटियों से कुछ चटपटा सा स्नैक बनाया जाए? आज वाली रेसिपी कुछ ऐसी ही है। 2-4 बासी रोटियां बच गई हैं, तो फटाफट से आप इंस्टेंट मंचूरियन बना सकती हैं, जो बच्चों को भी खूब पसंद आएगी। इतनी चटपटी और टेस्टी बनती है कि शाम के स्नैक्स में बच्चे अक्सर आपसे इन्हीं की डिमांड करने वाले हैं। नॉर्मली मंचूरियन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये रेसिपी मिनटों में तैयार होती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, ये चटपटा सा नाश्ता बनाना कैसे है।
इंस्टेट मंचूरियन बनाने के लिए सामग्री
इंस्टेंट मंचूरियन बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बची हुई रोटियां, बारीक कटी हुई प्याज (1 कप), बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक (स्वादानुसार), लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, शेजवान चटनी (1 चम्मच), टोमैटो केचअप (एक से डेढ़ चम्मच), हरा धनिया पत्ता और तेल।
बची हुई रोटी से फटाफट बनाएं ये चटपटा स्नैक
बची हुई रोटी दोबारा गर्म कर के खाने के बजाए आप ये चटपटा सा स्नैक तैयार कर सकती हैं। बच्चों से ले कर बड़ों तक, सभी को खूब पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोटी को चाकू की मदद से लंबे-लंबे टुकड़ों में काट लें। अब हर एक स्ट्राइप्स को हाथों से गोल-गोल फोल्ड करते हुए एक रोल तैयार कर और इसमें टूथपिक लगा लें, ताकि ये रोल खुलें ना। इसके बाद आपको एक पैन में ऑयल गर्म करना है और इन रोल्स को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तल लेना है।
इसके बाद मंचूरियन का सॉस बनाने की तैयारी करें। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करें। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। फिर कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा चाट मसाला मिलाएं। मंचूरियन वाले टेस्ट लिए थोड़ी सी शेजवान चटनी और टोमैटो केचअप एड करें। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर फ्राई कर लेना है।
चाइनीज फूड में सब्जियां हल्की कच्ची ही रखी जाती हैं, इसलिए प्याज को बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। अब तले हुए रोटी के रोल इसमें एड करें और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मसाला ऊपर से बढ़िया कोट हो जाए तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता एड करें। चटपटी और टेस्टी बची हुई रोटी की मंचूरियन बनकर तैयार है। शाम के स्नैक या नाश्ते के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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