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ना गैस जलानी, ना दूध उबालना! सिर्फ 15 मिनट में बनाएं ठंडी-ठंडी हलवाई जैसी रसमलाई

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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ठंडी-ठंडी रसमलाई आपको भी पसंद है, लेकिन घर पर बनाना मुश्किल और झंझट भरा लगता है तो ये रेसिपी आपकी सोच बदल देगी। इसके लिए आपको गैस जलाने की भी जरूरत नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट में आप बाजार जैसी रसमलाई बना लेंगे।

Instant Rasmalai Recipe
रसमलाई रेसिपी

तीज-त्यौहारों का सीजन है, ऐसे में कुछ मीठा खाने का मन तो करने ही लगता है। लेकिन कोई भी मिठाई बनाने में घंटों दूध को पकाना, चाशनी बनाना और भी ढेरों काम करने पड़ते हैं। इतना झंझट कोई नहीं करना चाहता। पर क्या हो अगर आपको गैस भी ना जलानी पड़े और खूब टेस्टी और सॉफ्ट-सॉफ्ट रसमलाई बनकर तैयार हो जाए? जी हां, आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही है। इसे बनाने के लिए आपको कोई दूध पकाने या घंटों की मेहनत नहीं करनी है। बिना गैस जलाए ही मार्केट जैसी ठंडी-ठंडी और सॉफ्ट रसमलाई आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। त्योहारों पर मुंह मीठा करने के लिए बाजार से मिलावटी मिठाई लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं।

रसमलाई बनाने के लिए जरूरी सामग्री

बिना गैस जलाए, घंटों की मेहनत के बिना भी आप टेस्टी रसमलाई घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- मिल्क पाउडर (आधा कप), चीनी का पाउडर (2 चम्मच), बादाम, काजू, ताजी मलाई (4 चम्मच), मिल्क पाउडर (आधा कप), चीनी का पाउडर (1/4 कप), दूध (डेढ़ कप), मलाई (आधा कप), केसर दूध (1 बड़ा चम्मच), बादाम, पिस्ता, ब्रेड।

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बिना गैस जलाए बनाएं हलवाई जैसी टेस्टी रसमलाई

स्टेप 1- ठंडी-ठंडी, रबड़ीदार और मुंह में घुलने वाली रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में आधा कप मिल्क पाउडर, दो चम्मच चीनी का पाउडर और कटे हुए काजू बादाम एड करें। इनमें चार चम्मच ताजी मलाई मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक पेस्ट सा तैयार कर लें। इसे ढककर कुछ देर के लिए रख दें।

स्टेप 2- तब तक एक दूसरी बाउल में आधा कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप चीनी का पाउडर लें और उसमें डेढ़ कप के करीब ठंडा-ठंडा दूध एड करें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि किसी भी तरह की गुठलियां ना रहें। अब इसमें दूध की ताजी मलाई, रंगत के लिए एक चम्मच केसर का दूध और बारीक कटे हुए बादाम और पास्ता एड करें। सभी चीजों को मिक्स कर के रख दें। रसमलाई की रबड़ी बनकर तैयार है।

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स्टेप 3- अब रसमलाई बनाने के लिए व्हाइट ब्रेड लें और इनके ब्राउन किनारों को काटकर अलग कर दें। ब्रेड की एक स्लाइस लें, उसे दूध में डुबोकर हल्के हाथों से निचोड़ लें। अब इसके बीच में वो मिल्क पाउडर वाली स्टफिंग रखें, तो आपने स्टेप 1 में तैयार की थी। अब हल्के हाथों से दबाते हुए ब्रेड के मुंह को बंद करें और रसमलाई की शेप दे दें। इस तरह सभी ब्रेड की रसमलाई बनाकर तैयार कर लें।

स्टेप 4- ब्रेड की रसमलाई बनकर तैयार हो जाए, तो इन्हें एक बर्तन में रखें और ऊपर से वो रबड़ीदार दूध डाल दें जो आपने स्टेप 2 में तैयार किया था। रसमलाई बनकर तैयार है। अब चाहें तो इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर फ्रिज में रख सकते हैं। इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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