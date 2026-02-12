ये 2 चीजें डालते ही मिनटों में गाढ़ा होगा दूध, 10 मिनट में बना लेंगी मलाईदार रबड़ी, देखें रेसिपी!
घर में भी रबड़ी आसानी से बनाई जा सकती है लेकिन इससे बनने में घंटों लग जाते हैं। गैस के आगे खड़े रहो और दूध को गाढ़ा होने तक चलाते रहो, बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन आज हम जो इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी आपके लिए ले कर आए हैं, इसके साथ आपको कोई झंझट नहीं होगा।
कुछ मीठा खाने की बात हो तो रबड़ी का नाम ही मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। गाढ़ी मलाईदार रबड़ी मुंह में घुल जाती है और इसका क्रीमी और मीठा स्वाद तो पूछो मत। इतनी टेस्टी लगती है कि बार-बार खाने का मन करता है। घर में भी रबड़ी आसानी से बनाई जा सकती है लेकिन इससे बनने में घंटों लग जाते हैं। गैस के आगे खड़े रहो और दूध को गाढ़ा होने तक चलाते रहो, बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन आज हम जो इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी आपके लिए ले कर आए हैं, इसके साथ आपको कोई झंझट नहीं होगा। एक ट्रिक से आप फटाफट 10 मिनट के अंदर ही रबड़ी बना लेंगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आइए रेसिपी जानते हैं।
इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए सामग्री
गाढ़ी मलाईदार रबड़ी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- फुल क्रीम दूध (आधा लीटर), ब्रेड (2 स्लाइसेज), कंडेंस्ड मिल्क (1/4 कप), केसर के धागे (10-12), बादाम कतरन (1 चम्मच), काजू (1 चम्मच, कटे हुए) और हरी इलायची (2)।
फटाफट बनाएं लच्छेदार रबड़ी
मीठे में रबड़ी खाने का मन हो या कोई मेहमान आ जाए, 10 मिनट के अंदर आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए रख दें। तब तक सफेद वाले ब्रेड की स्लाइसेज लें और इनके ब्राउन किनारों को काटकर अलग कर दें। ब्रेड के सफेद हिस्से को मिक्सर में डालें और पीसकर एक फाइन पाउडर सा बना लें।
लगभग 5 मिनट में दूध में उबाल आ जाएगा। तभी इसमें ब्रेड से बनाया हुआ पाउडर एड कर दें। इससे दूध में गाढ़ापन भी जल्दी आएगा, जिससे रबड़ी बनाने में घंटों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसे थोड़ी-थोड़ी देर में चलाती रहें, फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क एड कर दें। कंडेंस्ड मिल्क से रबड़ी में मिठास भी आएगी और दूध फटाफट और भी गाढ़ा हो जाएगा।
टिप : अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप लगभग 1/4 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसे एक कटोरी में थोड़े से दूध के साथ घोल लें, फिर चलाते हुए रबड़ी में मिक्स करें। स्वादानुसार थोड़ी सी चीनी भी मिला लें।
अब दो-तीन मिनट में ही रबड़ी में गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पर इसमें बादाम की कतरन और कटे हुए काजू मिला दें। अच्छे से कलर के लिए थोड़े से केसर के धागे दूध में भिगोकर डालें। फ्लेवर और खुशबू के लिए कूटकर हरी इलायची एड करें। दो से तीन मिनट और पका लें, गाढ़ी और खुशबूदार रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी।
