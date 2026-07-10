रोज पोहा खाते हैं? पहले ये प्रीमिक्स बनाकर रख लें, कमाल का जुगाड़
Instant Poha Premix Recipe: अगर सुबह नाश्ता बनाने का समय नहीं मिलता, तो घर पर तैयार किया गया यह झटपट पोहा प्रीमिक्स आपके बहुत काम आएगा। बस गरम पानी डालिए और कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट पोहा तैयार हो जाएगा।
सुबह की भागदौड़ में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जल्दी, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला नाश्ता क्या बनाया जाए। कई बार समय की कमी के कारण लोग नाश्ता छोड़ देते हैं या बाहर का खाना खा लेते हैं। ऐसे में अगर आपकी रसोई में पहले से तैयार पोहा प्रीमिक्स रखा हो, तो कुछ ही मिनटों में गरमा-गरम नाश्ता तैयार किया जा सकता है।
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक बार बनाकर कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले लोग, अकेले रहने वाले या ट्रैवल पर जाने वाले लोगों के लिए यह बहुत काम का है। आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का आसान तरीका।
पोहा प्रीमिक्स बनाने के लिए सामग्री
सूखा पोहा
राई
करी पत्ता
मूंगफली
हल्दी
नमक
लाल मिर्च
अपनी पसंद के सूखे मसाले
थोड़ा तेल
ऐसे तैयार करें पोहा प्रीमिक्स
- सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करें, अब उसमें राई डालें। राई चटकने लगे, तो करी पत्ता डाल दें।
- इसके बाद मूंगफली डालकर अच्छी तरह भून लें।
- अब नमक, हल्दी और बाकी मसाले डालकर मिला दें।
- इसके बाद सबसे जरूरी बात का ध्यान रखें, प्रीमिक्स बनाते समय पोहा को पानी में बिल्कुल भी नहीं भिगोना है। सीधे सूखा पोहा कड़ाही में डालें।
- सभी मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें, ताकि हर दाना मसालों से अच्छी तरह ढक जाए।
- अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें।
प्रीमिक्स को कैसे करें स्टोर?
- जब मिश्रण पूरी तरह ठंडा हो जाए, तब ही इसे डिब्बे में भरें।
- एयर टाइट वाले साफ और सूखे डिब्बे में रखें।
- नमी से बचाकर रखने पर यह कई दिनों तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
जब खाना हो, तब ऐसे बनाएं झटपट पोहा!
- एक कटोरी में जरूरत के अनुसार पोहा प्रीमिक्स लें।
- उसमें इतना गरम पानी डालें कि पोहा अच्छी तरह भीग जाए।
- बर्तन को ढककर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, कुछ ही देर में पोहा नरम हो जाएगा।
- ऊपर से हरा धनिया और नींबू डालकर तुरंत परोसें।
पोहा प्रीमिक्स बनाने के फायदे
- सुबह का समय बचता है।
- बार-बार नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
- घर का स्वाद बना रहता है।
- बाहर के तैयार खाने पर निर्भरता कम होती है।
- जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में नाश्ता तैयार हो जाता है।
एक ट्राई तो बनता है! अगर आप भी सुबह जल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता चाहते हैं, तो एक बार यह पोहा प्रीमिक्स जरूर बनाकर रखें। जब भी भूख लगे, बस गरम पानी डालें और कुछ ही मिनटों में ताजा पोहा खाने का आनंद लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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