शेफ कुनाल कपूर ने शेयर किया इंस्टेंट मूंग दाल की रेसिपी, स्टेप बाई स्टेप सीखें बनाना
Instant Moong Dal Halwa Recipe: होली तो बीत चुकी लेकिन घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और उन्हें गुजिया के अलावा कुछ स्पेशल खिलाना हो तो शेफ कुनाल कपूर की ये रेसिपी काम आ सकती है। मात्र आधे घंटे में आप दो लोगों के लिए हलवा तैयार कर सकती हैं। नोट कर लें रेसिपी।
मूंग दाल का हलवा एवरग्रीन डिश है। जिसे किसी भी स्पेशल मौके पर बना दिया तो घरवाले तारीफ के बगैर नहीं रह पाते। लेकिन ज्यादातर महिलाओं को लगता मूंग दाल हलवा बनाना काफी मुश्किल लगता है। उनके लिए शेफ कुनाल कपूर की ये रेसिपी आसान लगेगी। जिसमे उन्होंने बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप मूंग दाल हलवा फटाफट इंस्टेंट तरीके से बनाना बताया है। इस हलवे को बनाने में मात्र आधे घंटे लगेंगे और आधा किलो मूंग की दाल में 4 लोगों के लिए हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। आप भी नोट कर लें ये रेसिपी।
मूंग दाल हलवा बनाने की सामग्री
मूंग दाल आधा कप
घी तीन चम्मच
सूजी एक चम्मच
बेसन एक चम्मच
गुलाब जल दो चम्मच
ड्राई फ्रूट्स बारीक किए हुए मुट्ठीभर
एक कप पानी
चीनी आधा कप
इलायची पाउडर आधा चम्मच
दूध आधा कप
मूंग दाल हलवा बनाने की विधि
- सबसे पहले मूंग दाल को धीमी आंच पर अच्छी तरह से सुनहरा होने तक रोस्ट कर लें। दाल को अच्छी तरह से धीरे-धीरे लगातार चलाते हुए भूनें नहीं तो ये जल सकती है।
- दूसरी तरफ गैस पर चाशनी बनाने के लिए रख दें। इसके लिए पैन में पानी और चीनी रख दें। जिससे कि चाशनी बनकर रेडी हो जाए। ध्यान रहे चाशनी पतली ही हो।
- इसमे इलायची पाउडर और दूध डाल दें। जिससे कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए।
- भुने हुए मूंग दाल को ठंडा कर लें और दो बार में पीसें। जिससे ये अच्छी तरह से पिस जाएं। अगर साबुत रह जाएंगे तो हलवा का टेक्सचर बिगड़ जाएगा।
- अब कड़ाही में घी डालें और पिसी हुई मूंग दाल को डालकर धीमी फ्लेम पर भूनें।
- इसमे सूजी और बेसन भी डाल दें। अच्छी तरह से भूनें।
- जब ये तीनों अच्छी तरह से भुन जाएं और सोंधी महक आने लगे तो इसमे तैयार चीनी वाले सीरप को डाल दें।
- अच्छी तरह से मिक्स करें, जब तक कि ये गाढ़ा होकर हलवा का टेक्सचर ना ले लें।
- ऊपर से थोड़ा सा गुलाब जल डालें।
- साथ ही बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता जैसे मनचाहे नट्स को डालकर रख दें। गर्मगर्म सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
