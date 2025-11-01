Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीinstant mooli ka achar kabitas kitchen share quick recipe you can try
कबिताज किचन की कविता ने बताया मूली के अचार की इंस्टेंट रेसिपी, आप भी कर लें नोट
संक्षेप: Instant mooli achar recipe: सर्दियों में मूली का अचार तो सभी बनाते हैं। लेकिन बनाने के लिए ढेर सारी मेहनत करने की बजाय बिल्कुल आसान इंस्टेंट मूली के अचार की इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी शेयर करने वाली कबिताज किचन के इंस्टा पेज पर इसे शेयर किया गया है।
Sat, 1 Nov 2025 09:54 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ताजी और मुलायम मूलियां मिलनी शुरू हो जाती है। जिनका स्वाद लाजवाब लगता है। काफी सारे लोग मूली के अचार को खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी इंस्टेंट मूली के अचार को बनाना चाहती हैं हमेशा अलग-अलग तरह की रेसिपी शेयर करने वाली कबिताज किचन के पेज पर इस आसान सी रेसिपी को शेयर किया गया है। जिसे आप चलते-फिरते बस यूं ही तैयार कर सकती है। तो नोट कर लें आसान सी रेसिपी।
मूली का इंस्टेंट अचार सामग्री
ताजी मूली
हरी मिर्च आठ से दस
एक नींबू का रस
राई का पाउडर
सरसों का तेल
आधा चम्मच अजवाइन
मूली का इंस्टेंट अचार बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले मूली को अच्छी तरह से धोकर छील लें। साथ ही इसे लंबे आकार में काटने की बजाय गोल-गोल काट लें। जिससे ये अचार रेगुलर अचार से हटकर बनेगा।
- अब कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और उसमे हरी मिर्च को डाल दें। हरी मिर्च को दो भाग में काट लें। जिससे कि तेल में डालने पर ये फटे नहीं।
- जैसे ही मिर्ची तेल में हल्का सा रंग बदल ले तो साथ में कटी हुई मूलियों को भी डाल दें।
- इसे चलाते रहें और थोड़ा पक जाने दें। नमक स्वादानुसार डालकर पकाएं। जब ये हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो इसमे पीली या काली राई को पीसकर पाउडर बना कर डाल दें। साथ ही एक चौथाई चम्मच अजवाइन भी डाल दें। अजवाइन डालने से मूली को डाइजेस्ट होने में मदद मिलेगी।
- ढंककर करीब दो से तीन मिनट पकाएं। जिससे कि मूली का कच्चापन चला जाए।
- अब इस इंस्टेंट अचार में नींबू का रस निचोड़कर डाल दें और गैस की फ्लेम को तेज कर मूली के मॉइश्चर को सुखा लें। जिससे अचार बिल्कुल क्रिस्पी सा बन जाए।
- बस तैयार है इंस्टेंट मूली का अचार, इसे आप रोटी, दाल, चावल के साथ खाएं और स्वाद का लुत्फ उठाएं।
