कबिताज किचन की कविता ने बताया मूली के अचार की इंस्टेंट रेसिपी, आप भी कर लें नोट

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ताजी और मुलायम मूलियां मिलनी शुरू हो जाती है। जिनका स्वाद लाजवाब लगता है। काफी सारे लोग मूली के अचार को खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी इंस्टेंट मूली के अचार को बनाना चाहती हैं हमेशा अलग-अलग तरह की रेसिपी शेयर करने वाली कबिताज किचन के पेज पर इस आसान सी रेसिपी को शेयर किया गया है। जिसे आप चलते-फिरते बस यूं ही तैयार कर सकती है। तो नोट कर लें आसान सी रेसिपी।