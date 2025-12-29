Hindustan Hindi News
गाढ़ी-मलाईदार खीर पसंद है, तो बस मिला दें ये 1 चीज! शेफ भरत ने बताई इंस्टेंट रेसिपी

गाढ़ी-मलाईदार खीर पसंद है, तो बस मिला दें ये 1 चीज! शेफ भरत ने बताई इंस्टेंट रेसिपी

संक्षेप:

Instant Kheer Recipe: क्या हो अगर आप फटाफट एकदम गाढ़ी मलाईदार खीर बना पाएं? शेफ भरत वाधवा ने ऐसी ही इंस्टेंट खीर बनाने की रेसिपी शेयर की है। बस एक सिंपल सी ट्रिक से आप परफेक्ट खीर बना पाएंगी।

Dec 29, 2025 01:29 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
कोई भी खास मौका हो या कुछ स्पेशल खाने का मन, खीर बनना तो घर में जैसे फिक्स है। चावल, दूध, ड्राई फ्रूट्स और चीनी से बनने वाली ये सिंपल सी डिश बहुत ही टेस्टी लगती है। खासतौर से जब ये गाढ़ी और रबड़ीदार हो, तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है। हालांकि फिर इसे बनने में भी टाइम लगता है क्योंकि खीर को काफी देर तक पकाना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आप फटाफट एकदम गाढ़ी मलाईदार खीर बना पाएं? शेफ भरत वाधवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी ही इंस्टेंट खीर बनाने की रेसिपी शेयर की है। बस एक सिंपल सी ट्रिक से आप परफेक्ट खीर बना पाएंगी। चलिए देखते हैं रेसिपी।

खीर बनाने के लिए सामग्री

परफेक्ट खीर बनाने के लिए सही माप में सही सामग्री लेना बहुत जरूरी है। शेफ भरत के मुताबिक आपको 1/4 कप छोटे चावल, 3/4 कप पानी, फुल क्रीम दूध (1 लीटर), चीनी (7-8 चम्मच), इलायची पाउडर, केसर के धागे (4-5), 3 चम्मच पोहा, काजू (4) और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता चाहिए होंगे।

इंस्टेंट खीर बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी

गाढ़ी मलाईदार खीर फटाफट बनाने के लिए सबसे पहले चावलों को थोड़े से पानी में डालकर कुकर में पका लें। चावल तुरंत गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इन्हीं उबले हुए चावलों को कढ़ाही में डालें और साथ ही फुल क्रीम दूध भी एड करें। दूध को उबालने के लिए रख दें। अब बारी है सीक्रेट टिप की। खीर गाढ़ी और रबड़ीदार बने, इसके लिए थोड़े से दूध में पोहा और काजू भिगोकर रख दें। 5 मिनट में ये एकदम फूल जाएंगे, फिर इन्हें पीसकर एक पेस्ट बना लें। जब दूध उबलने लगे, तो उसमें ये पेस्ट एड कर दें। ऐसा करने से आप देखेंगी कि दूध कुछ ही मिनटों में गाढ़ा हो जाएगा।

अब बारी है मिठास के लिए चीनी मिलाने की। खीर की रंगत अच्छी आए, इसके लिए आप केसर के कुछ कतरे दूध में मिलाकर डाल सकती हैं। साथ ही घी में भूनकर ड्राई फ्रूट्स एड करें और अगर आपके बच्चे इलायची पसंद करते हैं, तो इन्हें कूटकर पाउडर बना लें फिर एड कर दें। बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। बस आपकी खीर बनकर फटाफट तैयार है। ये बहुत ही गाढ़ी और रबड़ीदार बनती है, जिसे खा कर मजा ही आ जाता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
