बिना धूप दिखाए! सिर्फ 10 मिनट में बनाएं गाजर-मूली का चटपटा अचार, पराठे के साथ लगेगा टेस्टी
सर्दियों में पराठे के गाजर-मूली का अचार खूब टेस्टी लगता है। यहां हम आपके साथ इंस्टेंट रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कुछ ही मिनटों में बन जाती है। साथ ही इस अचार को बनाने के लिए आपको धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं है।
सर्दियों में नाश्ता हो या लंच, ज्यादातर लोग गरमा-गरम पराठे खाना ही पसंद करते हैं। पराठे के साथ अचार का कॉम्बिनेशन लाजवाब लगता है। खासकर भरवां पराठे हों तो अचार और दही के साथ ही मजा आता है। अब सर्दियां हैं, तो वही आम का अचार खाने की जरूरत नहीं है। बाजार में गाजर, मूली, हरी मिर्च और अदरक भी खूब सस्ते हो गए हैं। ऐसे में आप इनका मिक्स अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए इस अचार को कई दिनों तक धूप दिखाने की जरूरत नहीं है। इसे बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और आराम से 15-20 दिनों तक इसे स्टोर किया जा सकता है। ये मिक्स अचार इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि बिना इसके आप पराठे खा ही नहीं पाएंगे। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी-
इंस्टेंट गाजर-मूली का अचार बनाने के लिए सामग्री
पराठे के साथ खाने के लिए आप फटाफट से इंस्टेंट अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है और धूप दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसे बनाने के लिए आपको इन सामग्रियों की जरूरत होगी-
गाजर (2), मूली (2), अदरक (आधा कप), हरी मिर्च (100 ग्राम), जीरा (2 चम्मच), मेथी दाना (1 चम्मच), सौंफ (2 चम्मच) काली मिर्च (आधा चम्मच), पीली सरसों (3 चम्मच), सरसों का तेल (1 कप), हल्दी पाउडर (1 चम्मच), कश्मीरी लाल मिर्च (2 चम्मच), नमक (स्वादानुसार), हींग (1/4 चम्मच), एक नींबू का रस।
गाजर-मूली का इंस्टेंट अचार कैसे बनाएं? देखें विधि
स्टेप 1- सब्जियां काटकर तैयार करें
सबसे पहले गाजर, मूली, अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से धो लें, ताकि इनपर जमी धूल-मिट्टी निकल जाए। अब इन्हें किचन टॉवल की मदद से अच्छे से सुखा लें। इसके बाद सब्जियों को लंबा-लंबा काट लें।
स्टेप 2- भूनकर तैयार करें अचार का मसाला
गैस पर एक पैन चढ़ाएं। इसमें बताई हुई मात्रा में साबुत-सूखे मसाले डालें, जैसे जीरा, मेथी दाना, सौंफ, काली मिर्च और पीली सरसों। इन्हें धीमी आंच पर खुशबूदार होने तक भून लें। इसके बाद इन्हें मिक्सर में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लें।
स्टेप 3- सरसों का तेल गर्म करें
अब एक पैन में सरसों का तेल डालें और इसे गर्म होने के लिए रख दें। तेल को तब तक गर्म करना है, जबतक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। इस दौरान गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें, ताकि तेल जले नहीं।
स्टेप 4- सब्जियों में डालें सूखे मसाले
अब बर्तन में कटी हुई मूली, गाजर, अदरक और हरी मिर्च लें। इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाएं, जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, पिसा हुआ अचार का मसाला और थोड़ी सी हींग। इसके ऊपर से गर्म सरसों का तेल डालें और एक नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आपका इंस्टेंट अचार बनकर तैयार है।
स्टेप 5- साफ सूखे जार में स्टोर करें
अचार को एक साफ और सूखे कांच के जार में स्टोर कर के रखें। ठीक से स्टोर किया जाए तो ये 15-20 दिनों तक भी खराब नहीं होता है। बस ध्यान रखें कि इसमें नमी ना जा पाए। इसके लिए अचार हमेशा साफ और सुखी चम्मच से ही निकालें।
(Images Credit- @foodies_by_neha)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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