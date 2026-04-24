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ट्रैवल में घर जैसा खाना: मिनटों में बनाएं खाना,साथ रखें यह सिंपल दाल प्रीमिक्स

Apr 24, 2026 09:15 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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यात्रा के दौरान बाहर का खाना हर बार हेल्दी नहीं होता। कई बार समय की कमी या सही ऑप्शन ना मिलने की वजह से लोग अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं। ऐसे में घर का बना इंस्टेंट प्रीमिक्स आपके लिए एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प बन सकता है।

ट्रैवल में घर जैसा खाना: मिनटों में बनाएं खाना,साथ रखें यह सिंपल दाल प्रीमिक्स

ट्रैवल के दौरान सबसे बड़ी परेशानी होती है हेल्दी और घर जैसा खाना मिलना। बाहर का खाना हर बार साफ और पौष्टिक नहीं होता, जिससे पेट से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। खासकर लंबे सफर या होटल में ठहरने के दौरान कुकिंग ऑप्शन सीमित होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास पहले से तैयार इंस्टेंट दाल प्रीमिक्स हो, तो यह आपकी बड़ी समस्या का आसान समाधान बन सकता है।

यह प्रीमिक्स ना सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि हल्का, पौष्टिक और ट्रैवल-फ्रेंडली भी होता है। यह चावल और अलग-अलग दालों से बना एक रेडी-टू-कुक मिक्स है, जो आपको जरूरी पोषण देता है। बस थोड़ा गर्म पानी और कुछ मिनटों में आपका हेल्दी खाना तैयार हो जाता है, जिससे सफर और भी आरामदायक बन जाता है।

सामग्री

चावल

तूर दाल

मसूर दाल

मूंग दाल

चना दाल

घी

जीरा

लहसुन और हींग (वैकल्पिक)

नमक और हल्दी

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बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • चावल और दाल धोएं: सबसे पहले सभी चावल और दालों को अच्छी तरह धो लें, ताकि सारी गंदगी निकल जाए।
  • धूप में सुखाएं: अब इन्हें पूरी तरह सूखने के लिए धूप में फैला दें। यह स्टेप बहुत जरूरी है, ताकि मिक्स लंबे समय तक खराब ना हो।
  • तड़का तैयार करें: एक पैन में घी गरम करें और उसमें जीरा, लहसुन और हींग डालकर हल्का भून लें।
  • दाल-चावल को भूनें: अब सूखे हुए चावल और दालों को इसमें डालकर हल्का रोस्ट करें, ताकि स्वाद और बढ़ जाए।
  • ठंडा करके पीस लें: मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर इसमें नमक और हल्दी डालकर मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें।
  • स्टोर करें: तैयार प्रीमिक्स को एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। यह लगभग 1 महीने तक सुरक्षित रहता है।

कैसे करें इस्तेमाल?

  1. प्रीमिक्स की सही मात्रा लें: सबसे पहले 2 चम्मच इंस्टेंट दाल प्रीमिक्स एक माइक्रोवेव-सेफ बाउल में लें। अगर ज्यादा भूख हो, तो मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
  2. गर्म पानी मिलाएं: अब इसमें लगभग 1 कप गर्म पानी डालें। ध्यान रखें कि पानी इतना हो कि मिक्स अच्छी तरह भीग जाए और पकने के लिए पर्याप्त हो।
  3. अच्छे से मिक्स करें: चम्मच से इसे अच्छी तरह चला लें, ताकि कोई गांठ न बने और दाल-चावल का मिक्स पानी में बराबर फैल जाए।
  4. माइक्रोवेव में पकाएं: अब इस बाउल को माइक्रोवेव में 4–5 मिनट के लिए रख दें। बीच में एक बार निकालकर हल्का चला सकते हैं, ताकि यह समान रूप से पक जाए।
  5. तैयार होने के बाद सर्व करें: माइक्रोवेव से निकालने के बाद 1–2 मिनट ठंडा होने दें। अब आपका गरमा-गरम इंस्टेंट दाल-चावल तैयार है, जिसे आप सीधे खा सकते हैं।

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क्या फायदे हैं?

  • ट्रैवल में आसानी से ले जा सकते हैं।
  • हेल्दी और घर जैसा खाना।
  • जल्दी तैयार होने वाला विकल्प।
  • लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है।

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किन बातों का रखें ध्यान?

नमी से दूर रखें

साफ कंटेनर में स्टोर करें

जरूरत के अनुसार मात्रा लें

हेल्दी और सुविधाजनक: इंस्टेंट दाल प्रीमिक्स एक आसान और स्मार्ट ट्रैवल हैक है, जिससे आप कहीं भी हेल्दी और टेस्टी खाना बना सकते हैं। यह समय बचाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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