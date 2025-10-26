रोजाना खाने के लिए बना लें आंवले का अचार, झटपट होगा तैयार

आंवला खाने के फायदे के बारे में तो सभी जानते हैं। आंवले में विटामिन सी के साथ बी और ए होते हैं और ये इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद है। खासतौर पर जब ये सीजनल हो तब इसे खाना तो और भी अच्छा होता है। लेकिन बच्चे आंवले को खाने से मना करते हैं। तो इसे मजेदार तरीके से बनाकर सबको खिलाया जा सकता है। अचार खाना पसंद है तो आंवले से तैयार करें इंस्टेंट आंवले का अचार। जिसे खाने के साथ खा लिया हर खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। नोट कर लें आंवले का इंस्टेंट अचार बनाने की रेसिपी।