रोजाना खाने के लिए बना लें आंवले का अचार, झटपट होगा तैयार

संक्षेप: Amla Achar Recipe: आंवले में ए, बी और सी जैसे जरूरी विटामिन होते हैं। जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाते हैं। इसे रोजाना खाना फायदेमंद होता है। तो इसे खाने के लिए आप आंवले के इंस्टेंट अचार को बना लें। नोट कर लें रेसिपी।

Sun, 26 Oct 2025 07:01 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
आंवला खाने के फायदे के बारे में तो सभी जानते हैं। आंवले में विटामिन सी के साथ बी और ए होते हैं और ये इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद है। खासतौर पर जब ये सीजनल हो तब इसे खाना तो और भी अच्छा होता है। लेकिन बच्चे आंवले को खाने से मना करते हैं। तो इसे मजेदार तरीके से बनाकर सबको खिलाया जा सकता है। अचार खाना पसंद है तो आंवले से तैयार करें इंस्टेंट आंवले का अचार। जिसे खाने के साथ खा लिया हर खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। नोट कर लें आंवले का इंस्टेंट अचार बनाने की रेसिपी।

आंवले का इंस्टेंट अचार बनाने की सामग्री

आधा से एक किलो आंवला

एक चम्मच राई

एक चम्मच जीरा

दो चम्मच धनिया

आधा चम्मच मेधी

काली मिर्च

सौंफ एक चम्मच

लाल मिर्च पाउडर

सरसों का तेल

हल्दी

लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

आठ से दस हरी मिर्च

इंस्टेंट आंवला अचार बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें।
  • फिर इन आंवलों को प्रेशर कुकर में उबाल लें या फिर उबलते पानी में डालकर हल्का नर्म पड़ने तक पकाएं। फिर गैस से उतारकर सारे आंवलों को छान लें।
  • बीजों को हटाकर आंवले के चार भाग करें और करीब दो घंटा धूप लग जाने दें।
  • जिससे कि इसका पानी खत्म हो जाए।
  • अब एक पैन में सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लें। इसमे राई, जीरा, धनिया, मेथी, काली मिर्च, लाल मिर्च डालकर भून लें।
  • ग्राइंडर में पाउडर बनाकर रख लें।
  • अब सरसों के तेल को लें और उसे पका लें। जिससे तेल का कच्चापन चला जाए।
  • जब तेल गर्म ही हो तभी उसमे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तैयार मसाले को डालें औ साथ ही आंवले को डालकर ऊपर से नमक डालकर मिक्स करें। बस तैयार है इंस्टेंट आंवले का अचार।
  • साथ में कटी हुई ताजी हरी मिर्च को भी डाल दें। जिससे अचार का टेस्ट बढ़ जाए।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Recipe Corner

