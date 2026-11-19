नाश्ते में कुछ हल्का, टेस्टी और हेल्दी खाने का मन हो तो ये आलू की फिलिंग वाली इडली बनाकर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको दाल चावल रातभर भिगोने की जरूरत नहीं है। बस जब इडली खाने का मन हो, सूजी से ये स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर तैयार कर लें।

सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का मन है, तो एक बार ये आलू स्टफ्ड इडली की रेसिपी जरूर ट्राई करें। बाहर से सॉफ्ट और अंदर से मसालेदार आलू की फिलिंग वाली ये इडली खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। बेस्ट बात है कि इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। वही नॉर्मल इडली खा कर बोर हो गए हैं, तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कर के देखें। आलू वाली ये इडली बच्चों से ले कर बड़ों तक, सभी को काफी पसंद आएंगी। आप इन्हें चटनी और सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं, स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं मसालेदार आलू की फिलिंग वाली इडली बनाने की रेसिपी।

इंस्टेंट आलू स्टफ्ड इडली बनाने के लिए सामग्री इंस्टेंट आलू की मसालेदार फिलिंग वाली इडली बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं-

सूजी (डेढ़ कप), ताजी दही (3/4 कप), नमक (स्वादानुसार), तेल (1 चम्मच), राई (आधा चम्मच), जीरा (आधा चम्मच), अदरक, हरी मिर्च (1-2), करी पत्ता (5-7), साबुत लाल मिर्च (1), बारीक कटी हुई प्याज (1), हल्दी पाउडर (आधा चम्मच), कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उबले हुए आलू (2), ताजा धनिया पत्ता, ईनो (1 पैकेट), घी (ग्रीस करने के लिए)।

आलू की मसालेदार फिलिंग वाली इडली बनाने की विधि स्टेप 1- सूजी का बैटर फुलाने रखें सबसे पहले एक बाउल में सूजी लें। इसमें दही, नमक और थोड़ा सा पानी एड कर के एक बैटर तैयार करें। बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम रखें, यानी ये ना ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा गाढ़ा। इसे 5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें, फिर आधा घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ दें।

स्टेप 2- आलू की मसालेदार फिलिंग बनाकर तैयार करें एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करें। इसमें राई, साबुत जीरा, करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालकर चटका लें। फिर बारीक कटी हुई प्याज एड करें और इन्हें गोल्डन होने तक भून लें। अब कुछ बेसिक मसाले मिलाएं, जैसे नमक, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।

इन्हें दो मिनट के लिए कच्चापन निकलने तक भून लें। फिर मैश किए हुए उबले आलू मिलाएं और मसाले के साथ मिक्स करते हुए लगभग 5 मिनट के लिए कुक कर लें। लास्ट में बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया पत्ता डालकर गार्निश करें।

स्टेप 3- सूजी के बैटर में ईनो मिलाएं आधे घंटे में सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब इसमें एक ईनो का पैकेट एड करें और थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से बैटर को मिक्स कर लें। इडली का बैटर पूरी तरह तैयार है।

स्टेप 4- इडली मोल्ड में इडली बनाकर तैयार करें सबसे पहले मसालेदार आलू की फिलिंग से छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। अब एक इडली मोल्ड पर घी लगाकर ग्रीस करें। इसमें थोड़ा सा इडली का बैटर डालें, बीच में आलू की फिलिंग रखें और ऊपर से दोबारा इडली का बैटर डालकर इसे पूरी तरह कवर कर दें। इन्हें 15 मिनट के लिए ढककर स्टीम कर लें। इसके बाद 5-10 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट करने दें, फिर मोल्ड से निकालकर गरमा-गरम सर्व करें।