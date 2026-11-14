ना फर्मेंटेशन, ना भिगोना! नाश्ते में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा इंस्टेंट आलू मसाला डोसा, नोट करें रेसिपी

नाश्ते में डोसा खाने का मन करे तो पहले से तैयारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिनटों में आप ये इंस्टेंट आलू डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार स्टफिंग वाला ये डोसा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है।

सुबह के नाश्ते में अक्सर कुछ ऐसा खाने का मन होता है, जो हल्का भी हो और हेल्दी भी। ऐसे में आलू मसाला डोसा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर मसालेदार फिलिंग वाला ये डोसा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। हालांकि डोसा बनाने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले से इसके बैटर को फर्मेंट करना पड़ता है। लेकिन आज वाली रेसिपी में आपको ये झंझट करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी डोसा खाने का मन करे, फटाफट से बिना कुछ भिगोये आप ये आलू मसाला डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने पहले कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की है, तो भी पहली बार में ही आप परफेक्ट डोसा बना लेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जान लेते हैं।

इंस्टेंट आलू मसाला डोसा बनाने के लिए सामग्री सुबह के नाश्ते में इंस्टेंट आलू मसाला डोसा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- सूजी (1 कप), गेहूं का आटा (1 चम्मच), बेसन (1 चम्मच), दही (2 चम्मच), नमक (स्वादानुसार), चीनी (1 चम्मच), तेल (1 चम्मच), पानी (1 कप), ईनो (1 पैकेट), पानी (3 चम्मच), बटर या तेल (सेंकने के लिए)।

स्टफिंग के लिए- तेल (2 चम्मच), राई (आधा छोटी चम्मच), जीरा (आधा छोटी चम्मच), चुटकी भर हींग, बारीक कटी हुई प्याज (1), बारीक कटी हरी मिर्च (1), हल्दी पाउडर (आधा छोटी चम्मच), नमक (स्वादानुसार), उबले हुए आलू (4), पानी (2 चम्मच), बारीक कटा ताजा धनिया पत्ता।

इंस्टेंट आलू मसाला डोसा बनाने की विधि स्टेप 1- डोसा बैटर बनाकर तैयार करें सबसे पहले एक मिक्सर जार में सूजी, गेहूं का आटा, बेसन और दही बताई गई मात्रा में डालें। साथ में स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच तेल और एक कप पानी डालकर ग्राइंड कर लें और एक स्मूद का बैटर तैयार कर लें। तैयार बैटर को एक बाउल में ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रख दें। तब तक डोसा की फिलिंग बनाकर तैयार करें।

स्टेप 2- आलू मसाला की फिलिंग बनाकर तैयार करें एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें। इसमें राई, जीरा और चुटकी भर हींग डालकर चटका लें। फिर बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च एड करें और सॉफ्ट होने तक भून लें। अब हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं। फिर उबले हुए आलू मैश कर के एड करें और अच्छे से मिला दें। साथ में दो चम्मच पानी एड करें और अच्छे से भून लें। लास्ट में बारीक कटा था धनिया पत्ता मिलाएं और गैस बंद कर दें।

स्टेप 3- बैटर में ईनो मिलाएं 10 मिनट के सूजी का बैटर फूल जाएगा। अब इसमें एक पैकेट ईनो और 3 चम्मच पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत थिक। इसके बाद डोसा बनाकर तैयार करें।