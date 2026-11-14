ना फर्मेंटेशन, ना भिगोना! नाश्ते में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा इंस्टेंट आलू मसाला डोसा, नोट करें रेसिपी
नाश्ते में डोसा खाने का मन करे तो पहले से तैयारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिनटों में आप ये इंस्टेंट आलू डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार स्टफिंग वाला ये डोसा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है।
सुबह के नाश्ते में अक्सर कुछ ऐसा खाने का मन होता है, जो हल्का भी हो और हेल्दी भी। ऐसे में आलू मसाला डोसा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर मसालेदार फिलिंग वाला ये डोसा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। हालांकि डोसा बनाने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले से इसके बैटर को फर्मेंट करना पड़ता है। लेकिन आज वाली रेसिपी में आपको ये झंझट करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी डोसा खाने का मन करे, फटाफट से बिना कुछ भिगोये आप ये आलू मसाला डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने पहले कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की है, तो भी पहली बार में ही आप परफेक्ट डोसा बना लेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जान लेते हैं।
इंस्टेंट आलू मसाला डोसा बनाने के लिए सामग्री
सुबह के नाश्ते में इंस्टेंट आलू मसाला डोसा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- सूजी (1 कप), गेहूं का आटा (1 चम्मच), बेसन (1 चम्मच), दही (2 चम्मच), नमक (स्वादानुसार), चीनी (1 चम्मच), तेल (1 चम्मच), पानी (1 कप), ईनो (1 पैकेट), पानी (3 चम्मच), बटर या तेल (सेंकने के लिए)।
स्टफिंग के लिए- तेल (2 चम्मच), राई (आधा छोटी चम्मच), जीरा (आधा छोटी चम्मच), चुटकी भर हींग, बारीक कटी हुई प्याज (1), बारीक कटी हरी मिर्च (1), हल्दी पाउडर (आधा छोटी चम्मच), नमक (स्वादानुसार), उबले हुए आलू (4), पानी (2 चम्मच), बारीक कटा ताजा धनिया पत्ता।
इंस्टेंट आलू मसाला डोसा बनाने की विधि
स्टेप 1- डोसा बैटर बनाकर तैयार करें
सबसे पहले एक मिक्सर जार में सूजी, गेहूं का आटा, बेसन और दही बताई गई मात्रा में डालें। साथ में स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच तेल और एक कप पानी डालकर ग्राइंड कर लें और एक स्मूद का बैटर तैयार कर लें। तैयार बैटर को एक बाउल में ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रख दें। तब तक डोसा की फिलिंग बनाकर तैयार करें।
स्टेप 2- आलू मसाला की फिलिंग बनाकर तैयार करें
एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें। इसमें राई, जीरा और चुटकी भर हींग डालकर चटका लें। फिर बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च एड करें और सॉफ्ट होने तक भून लें। अब हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं। फिर उबले हुए आलू मैश कर के एड करें और अच्छे से मिला दें। साथ में दो चम्मच पानी एड करें और अच्छे से भून लें। लास्ट में बारीक कटा था धनिया पत्ता मिलाएं और गैस बंद कर दें।
स्टेप 3- बैटर में ईनो मिलाएं
10 मिनट के सूजी का बैटर फूल जाएगा। अब इसमें एक पैकेट ईनो और 3 चम्मच पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत थिक। इसके बाद डोसा बनाकर तैयार करें।
स्टेप 4- तवे पर डोसा बनाएं तैयार करें
गैस पर तवा गर्म होने के लिए रखें। इसपर थोड़ा सा तेल डालकर टिशू पेपर से पोंछ लें। गैस की फ्लेम लो करें और कलछी की मदद से बैटर को तवे पर गोल-गोल घुमाते हुए फैला लें। जब डोसा ऊपर से ड्राई होने लगे तो बटर या तेल डालें और गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेंक लें। इसके बाद आलू मसाला की फिलिंग भरें और डोसा को फोल्ड करें। गरमा-गरम डोसा को चटनी के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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