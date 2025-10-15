Hindustan Hindi News
अरहर की दाल की ये रेसिपी खोल देगी सारी टेस्ट बड्स, बनाने का तरीका है एकदम आसान

संक्षेप: Dal Recipe: अरहर की दाल प्रोटीन से भरपूर और टेस्ट में लाजवाब होती है। आप बाहर कितना भी जंक फूड या मसालेदार खा लें, पेट को तसल्ली घर का दाल-चावल खाकर ही होती है। यहां दाल की सिंपल सी रेसिपी है जो आपको जरूर पसंद आएगी।

Wed, 15 Oct 2025 06:28 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दाल भारतीय लोगों की डायट का अहम हिस्सा है। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि हर हाथ से इसका स्वाद अलग आता है। लोगों के घरों में ज्यादातर अरहर की दाल ही बनती है। इसे खाकर सब बोर भी जल्दी हो जाते हैं। यहां दाल की एक सिंपल रेसिपी है जो आपके पेट और टेस्ट बड्स के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप डाइडेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देना चाहते हैं, कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं।

सामग्री

अरहर की दाल

देसी घी

प्याज

लहसुन

हींग

जीरा

विधि

सबसे पहले दाल को करीब 20 मिनट से आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। अब दाल को धोकर कुकर में नमक, हल्दी, पानी और थोड़े से घी के साथ उबाल लीजिए। ध्यान रखें दाल बस अच्छी तरह से पकानी है, बहुत नहीं गलानी और ना ही खड़ी रखनी है। दाल पक जाए तो एक पैन में तड़का बनाएं। घी लें। घी गरम होने पर हींग, जीरा डालें। भुन जाए तो लहसुन डालें। लहसुन कच्चा नहीं रहना चाहिए इसे पूरी तरह से गोल्डन या ब्राउन कर लें। अब इसमें छोटा कटा प्याज डालें। प्याज भी बहुत नहीं डालना है। प्याज को भी ट्रांसपेरेंट होने तक पका लें। आपकी दाल तैयार है। आप इसमें नींबू और हरा धनिया डाल सकते हैं। इस दाल में आपको टमाटर नहीं डालना है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
