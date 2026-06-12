विटामिन C से भरपूर है करौंदे की ये चटपटी सी चटनी, दादी-नानी वाले इस तरीके से बनाएं!
Karonda Chutney Recipe: इन दिनों मार्केट में विटामिन सी से भरपूर करौंदा आना शुरू हो गया है। ऐसे में अपने पूरे परिवार के लिए ये चटपटी सी हेल्दी और टेस्टी चटनी जरूर बनाएं। एक बार इसे चख लेंगे तो बार-बार खाने का मन करेगा।
गर्मियों के मौसम में खाने के साथ चटपटी सी चटनी मिल जाए तो सादा खाना भी खूब स्वाद लगता है। वैसे भी ये सीजन चटनियों का ही है, कच्चे आम से ले कर पुदीना-धनिया की चटनी इन दिनों खूब बनती है। ऐसे ही एक टेस्टी और हेल्दी चटनी है करौंदे की चटनी। ये छोटा सा गोल-मटोल लाल फल इन दिनों मार्केट में खूब आ रहा है। इसका स्वाद काफी खट्टा होता है, लेकिन इसकी चटनी बड़ी लाजवाब बनती है। सिर्फ टेस्ट के मामले में ही नहीं बल्कि सेहत के मामले में भी करौंदा बहुत आगे है। इसमें विटामिन सी, आयरन, जिंक, फाइबर और कई पोषक तत्व शामिल होते हैं; जो आपकी इम्यूनिटी से ले कर ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो इस सीजन करौंदे की चटनी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, यहां देखें परफेक्ट रेसिपी।
करौंदे की चटनी बनाने के लिए सामग्री
करौंदे की चटपटी सी चटनी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- करौंदे (1 कप), मुट्ठीभर ताजा धनिया पत्ता, पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च (3-4), प्याज (1), लहसुन की कलियां (5-6), नमक, धनिया पाउडर (1 चम्मच) और जरा सा काला नमक। बस इतनी सी चीजों से आप बहुत ही टेस्टी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
करौंदे की चटनी बनाने की विधि
खट्टी और रिफ्रेशिंग सी करौंदे की चटनी फटाफट बन जाती है, लेकिन इसके लिए पहले से थोड़ी तैयार करनी पड़ती है। सबसे पहले करौंदे को अच्छी तरह से धो कर बीच में से काट लें, फिर इनके बीज बाहर निकाल दें। करौंदे में एक सफेद रंग का स्टार्च निकलता है जो हल्का कड़वा होता है, इसलिए इन्हें नमक के पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर रखना जरूरी है। आप इन्हें चटनी बनाने से आधे घंटे पहले भिगोकर रख सकते हैं, सारा कड़वापन निकल जाएगा।
अब अगर आप सिलबट्टे या खलबट्टे पर चटनी पीस रहे हैं तो सबसे पहले हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, नमक और धनिया पाउडर को दरदरा सा पीस लें। फिर इसमें हरा धनिया और पुदीने के पत्ते डालकर क्रश कर लें। दरअसल एक साथ अगर आप सारी चीजें डाल देंगे, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा और चटनी ठीक से पिसेगी भी नहीं। इसलिए थोड़ी-थोड़ी सामग्री डालकर ही पीसें। इसके बाद करौंदे और कटी हुई प्याज डालें और चटनी को अच्छी तरह से पीस लें।
लास्ट में थोड़ा सा काला नमक जरूर मिलाएं। इससे चटनी का स्वाद काफी बैलेंस्ड और अच्छा आता है। इस चटनी में पानी डालने की जरूरत नहीं है, ये हल्की कुटी हुई ही काफी टेस्टी लगती है। मिक्सर में तो ये दो मिनट में ही तैयार हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है।
स्वाद की टिप: इस चटनी को गरमा-गरम रोटी या पराठे के साथ सर्व करें। रोटी पर खूब सारा घर का निकला हुआ मक्खन या देसी घी लगाकर चटनी के साथ खाएं, मजा आ जाएगा।
(Credit- @cooking_story_official, Instagram)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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