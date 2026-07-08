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घर पर बनाकर रख लें मूंग दाल की मंगौड़ी, सालभर सब्जियों में आएगी काम

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप घर का शुद्ध और स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं, तो एक बार मूंग दाल की मंगौड़ी बनाकर जरूर रखें। इससे कई तरह की सब्जियां मिनटों में और भी स्वादिष्ट बन जाती हैं। खास बात है कि इन्हें आप कुछ महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं।

घर पर बनाकर रख लें मूंग दाल की मंगौड़ी, सालभर सब्जियों में आएगी काम

भारतीय रसोई में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें एक बार बनाकर रख लिया जाए, तो कई दिनों तक उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मूंग दाल की मंगौड़ी भी उन्हीं में से एक है। पहले के समय में घर-घर में गर्मियों के मौसम में मंगौड़ी बनाई जाती थी, ताकि पूरे साल स्वादिष्ट सब्जियां तैयार की जा सकें। आलू-मंगौड़ी, लौकी-मंगौड़ी या दूसरी कई सब्जियों का स्वाद इससे कई गुना बढ़ जाता है।

बाजार में मंगौड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन घर की बनी मंगौड़ी का स्वाद और खुशबू बिल्कुल अलग होती है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाना भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी तैयारी और धूप की जरूरत होती है।

मंगौड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए?

एक कप पीली मूंग दाल

एक चुटकी हींग

एक छोटा चम्मच जीरा

एक या दो हरी मिर्च

एक इंच अदरक

स्वादानुसार नमक

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  • सबसे पहले करें ये तैयारी

मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर चार से पांच घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब दाल अच्छी तरह फूल जाए, तब उसका पानी पूरी तरह निकाल लें।

  • ऐसे तैयार करें मंगौड़ी का घोल
  1. भीगी हुई दाल को मिक्सर में डालकर पीस लें। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला ना हो। इसे थोड़ा दरदरा रखें। अब इसमें हींग, जीरा, हरी मिर्च, अदरक और नमक मिला दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं।
  2. अब इस घोल को तीन से पांच मिनट तक अच्छे से फेंटें। इससे घोल हल्का और फूला हुआ हो जाएगा, जिससे मंगौड़ी स्वादिष्ट बनेगी।
  • अब बनाएं मंगौड़ी

एक साफ कपड़ा, थाली या बड़ी प्लेट लें। अब चम्मच या हाथ की मदद से घोल की छोटी-छोटी गोलियां उसमें डालते जाएं। सभी मंगौड़ियों के बीच थोड़ा-सा अंतर रखें।

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  • धूप में कैसे सुखाएं?

मंगौड़ी को तेज धूप में दो से तीन दिन तक सुखाएं। बीच-बीच में इन्हें पलट दें ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह सूख जाएं। जब मंगौड़ी पूरी तरह सख्त और कुरकुरी हो जाए, तब इन्हें इकट्ठा कर लें।

  • कैसे रखें?

पूरी तरह सूखने के बाद मंगौड़ी को कांच या अच्छे डिब्बे में भरकर रखें। डिब्बा हमेशा सूखा होना चाहिए। अगर सही तरीके से रखा जाए, तो यह कई महीनों तक खराब नहीं होती।

मंगौड़ी का इस्तेमाल कैसे करें?

आप इसे दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं।

  • पहला, हल्का तलकर सब्जी में डालें।
  • दूसरा, सीधे आलू, लौकी या दूसरी सब्जियों में पकाएं। इससे सब्जी का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है।

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एक ट्राई तो बनता है! अगर आप भी पारंपरिक स्वाद को अपनी रसोई में बनाए रखना चाहते हैं, तो इस बार गर्मियों में मूंग दाल की मंगौड़ी जरूर बनाकर रखें। यह ना सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि व्यस्त दिनों में जल्दी और स्वादिष्ट सब्जी बनाने में भी मदद करेगी।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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