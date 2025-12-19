बीमारियों की होगी छुट्टी! इस सर्दी घर पर बनाएं हेल्दी 'मसाला गुड़', नोट करें आसान रेसिपी

संक्षेप: Immunity Boosting Masala Gud Recipe : सर्दियों में मसाला गुड़ का सेवन शरीर को कई तरह के फायदे देता है। यह शरीर को गर्म रखने के साथ पाचन सुधारता है, खांसी-जुकाम दूर करता है और आयरन की कमी को पूरा करता है। इसमें डाले गए मसाले और ड्राई फ्रूट्स स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ाते हैं।

भीषण गर्मी और पसीने से राहत देने वाला सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है। लोग इस मौसम में खुद को ठंड से बचाए रखने के साथ इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे और रेसिपी आजमाते हैं। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ पाचन को बेहतर बनाए रखने के लिए ज्यादातर भारतीय परिवारों में गुड़ का सेवन जरूर किया जाता है। लेकिन आप अगर रोज-रोज वही बोरिंग गुड़ खाकर बोर हो चुके हैं तो इस विंटर ट्राई करें मसाला गुड़ रेसिपी। सर्दियों में मसाला गुड़ का सेवन शरीर को कई तरह के फायदे देता है। यह शरीर को गर्म रखने के साथ पाचन सुधारता है, खांसी-जुकाम दूर करता है और आयरन की कमी को पूरा करता है। इसमें डाले गए मसाले और ड्राई फ्रूट्स स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मसाला गुड़ बनाने के लिए सामग्री -500 ग्राम गुड़ (कद्दूकस किया हुआ)

- 2-3 बड़े चम्मच घी

- 2 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर

-1 छोटा चम्मच अजवाइन

-2 बड़े चम्मच भुने हुए सफेद तिल

-1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर

-1/2 कप (बारीक कटे हुए) बादाम, काजू, पिस्ता

-2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल