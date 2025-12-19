Hindustan Hindi News
बीमारियों की होगी छुट्टी! इस सर्दी घर पर बनाएं हेल्दी 'मसाला गुड़', नोट करें आसान रेसिपी

संक्षेप:

Immunity Boosting Masala Gud Recipe : सर्दियों में मसाला गुड़ का सेवन शरीर को कई तरह के फायदे देता है। यह शरीर को गर्म रखने के साथ पाचन सुधारता है, खांसी-जुकाम दूर करता है और आयरन की कमी को पूरा करता है। इसमें डाले गए मसाले और ड्राई फ्रूट्स स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ाते हैं।

Dec 19, 2025 06:29 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
भीषण गर्मी और पसीने से राहत देने वाला सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है। लोग इस मौसम में खुद को ठंड से बचाए रखने के साथ इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे और रेसिपी आजमाते हैं। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ पाचन को बेहतर बनाए रखने के लिए ज्यादातर भारतीय परिवारों में गुड़ का सेवन जरूर किया जाता है। लेकिन आप अगर रोज-रोज वही बोरिंग गुड़ खाकर बोर हो चुके हैं तो इस विंटर ट्राई करें मसाला गुड़ रेसिपी। सर्दियों में मसाला गुड़ का सेवन शरीर को कई तरह के फायदे देता है। यह शरीर को गर्म रखने के साथ पाचन सुधारता है, खांसी-जुकाम दूर करता है और आयरन की कमी को पूरा करता है। इसमें डाले गए मसाले और ड्राई फ्रूट्स स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ाते हैं।

मसाला गुड़ बनाने के लिए सामग्री

-500 ग्राम गुड़ (कद्दूकस किया हुआ)

- 2-3 बड़े चम्मच घी

- 2 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर

-1 छोटा चम्मच अजवाइन

-2 बड़े चम्मच भुने हुए सफेद तिल

-1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर

-1/2 कप (बारीक कटे हुए) बादाम, काजू, पिस्ता

-2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल

मसाला गुड़ बनाने का तरीका

मसाला गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में घी गरम करके उसमें अजवाइन और तिल डालकर हल्का भून लें। इसके बाद सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू को 2 मिनट ड्राई रोस्ट करके आंच बंद कर दें। अब सौंठ पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर और कद्दूकस नारियल डालते हुए सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके अलग रख दें। अब एक अलग भारी तले की कड़ाही में गुड़ डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पिघलाएं। ऐसा करने से गुड़ जलेगा नहीं। जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए और हल्का चिपचिपा हो जाए तो आंच बंद कर दें। इसके बाद तैयार मसाला मिश्रण को गुड़ में डालकर जल्दी से अच्छी तरह मिला लें। अब एक थाली को घी से चिकना करके उसमें गुड़ का मिश्रण डालकर समतल फैलाएं। ठंडा होने पर गुड़ को मनचाहे टुकड़ों में काट लें। आप इस मसाला गुड़ को एयरटाइट डिब्बे में 1-2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं।

