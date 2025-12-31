Hindustan Hindi News
पुरानी मलाई से झटपट बना लें टाइट सफेद मक्खन, मुस्कान की रसोई से मिला कमाल का नुस्खा

संक्षेप:

मलाई से आपने घी बनाकर खूब खाया होगा लेकिन अब मक्खन बनाकर खाएं। जी हां, पुरानी मलाई से आसानी से सफेद मक्खन निकल आता है। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं मलाई से मक्खन निकालने का सरल तरीका।

Dec 31, 2025 11:34 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
मलाई से आपने घी तो खूब बनाया होगा लेकिन क्या मक्खन बनाकर कभी खाया है। अगर आप भी दूध से मलाई निकालकर फ्रिज में जमा करती हैं, तो इस बार घी की जगह सफेद मक्खन बनाकर खाएं और खिलाएं। मक्खन बनाना घी बनाने से ज्यादा सरल है और इसमें बिल्कुल टाइट-गाढ़ा बटर निकल आता है। इसे आप ब्रेड, रोटी, पराठे के साथ का सकते हैं। चलिए आपको फूड इन्फ्लुएंसर मुस्कान का मक्खन बनाने का तरीका बताते हैं।

सामग्री- मलाई से मक्खन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा-

मलाई (Malai) - 2.2 kg

दही (Curd) - 4 बड़े चम्मच

ठंडा पानी (Cold Water)

बर्फ के टुकड़े (Ice Cube)- 15 to 20

बनाने का तरीका

सबसे पहले फ्रिज में रखी मलाई को बाहर नॉर्मल होने के लिए रख दें। जब मलाई से फ्रिज का ठंडापन कम हो जाए, तब इसे बड़े भगोने में कर गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा दें। मलाई को ज्यादा खौलाना नहीं है, बस गर्म कर दें। मलाई को गैस पर से उतारकर इसमें 4 चम्मच दही मिलाकर चलाएं। अब इस दही मिक्स मलाई को 8-9 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ दें। घंटों के बाद आप देखेंगे कि मलाई बिल्कुल दही की तरह जम गई है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लें या इसी में मथनी से मथना शुरू करें। फेंटते समय ही आपको मक्खन अलग होता दिखेगा, तब इसे कुछ देर और फेंट लें। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर फिर मथना शुरू करें। इसके बाद ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर चलाएं।

मक्खन निकाल लें

जब आप मलाई को अच्छे से मथ लेंगे, तो मक्खन ऊपर आ जाएगा। इसे हाथ से निकाल कर बॉल बना लें। दूसरे बर्तन में ठंडा पानी भरें और इसी में मक्खन वाली बॉल डुबोएं। ऐसा करने से इस मक्खन में मौजूद एक्स्ट्रा लस्सी भी निकल जाएगी और फिर आपको मक्खन निकालते हुए बॉल बना लेनी है। बस फिर आपका मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा, इसे किसी बर्तन में स्टोर करके रखें और खाने के लिए सर्व करें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
