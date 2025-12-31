पुरानी मलाई से झटपट बना लें टाइट सफेद मक्खन, मुस्कान की रसोई से मिला कमाल का नुस्खा
मलाई से आपने घी बनाकर खूब खाया होगा लेकिन अब मक्खन बनाकर खाएं। जी हां, पुरानी मलाई से आसानी से सफेद मक्खन निकल आता है। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं मलाई से मक्खन निकालने का सरल तरीका।
मलाई से आपने घी तो खूब बनाया होगा लेकिन क्या मक्खन बनाकर कभी खाया है। अगर आप भी दूध से मलाई निकालकर फ्रिज में जमा करती हैं, तो इस बार घी की जगह सफेद मक्खन बनाकर खाएं और खिलाएं। मक्खन बनाना घी बनाने से ज्यादा सरल है और इसमें बिल्कुल टाइट-गाढ़ा बटर निकल आता है। इसे आप ब्रेड, रोटी, पराठे के साथ का सकते हैं। चलिए आपको फूड इन्फ्लुएंसर मुस्कान का मक्खन बनाने का तरीका बताते हैं।
सामग्री- मलाई से मक्खन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा-
मलाई (Malai) - 2.2 kg
दही (Curd) - 4 बड़े चम्मच
ठंडा पानी (Cold Water)
बर्फ के टुकड़े (Ice Cube)- 15 to 20
बनाने का तरीका
सबसे पहले फ्रिज में रखी मलाई को बाहर नॉर्मल होने के लिए रख दें। जब मलाई से फ्रिज का ठंडापन कम हो जाए, तब इसे बड़े भगोने में कर गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा दें। मलाई को ज्यादा खौलाना नहीं है, बस गर्म कर दें। मलाई को गैस पर से उतारकर इसमें 4 चम्मच दही मिलाकर चलाएं। अब इस दही मिक्स मलाई को 8-9 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ दें। घंटों के बाद आप देखेंगे कि मलाई बिल्कुल दही की तरह जम गई है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लें या इसी में मथनी से मथना शुरू करें। फेंटते समय ही आपको मक्खन अलग होता दिखेगा, तब इसे कुछ देर और फेंट लें। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर फिर मथना शुरू करें। इसके बाद ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर चलाएं।
मक्खन निकाल लें
जब आप मलाई को अच्छे से मथ लेंगे, तो मक्खन ऊपर आ जाएगा। इसे हाथ से निकाल कर बॉल बना लें। दूसरे बर्तन में ठंडा पानी भरें और इसी में मक्खन वाली बॉल डुबोएं। ऐसा करने से इस मक्खन में मौजूद एक्स्ट्रा लस्सी भी निकल जाएगी और फिर आपको मक्खन निकालते हुए बॉल बना लेनी है। बस फिर आपका मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा, इसे किसी बर्तन में स्टोर करके रखें और खाने के लिए सर्व करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।