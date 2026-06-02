दाल-चावल से हो गए हैं बोर तो बनाएं मट्ठे वाले आलू, खाकर याद आएगा गांव

गांव में बनने वाली कुछ टेस्टी डिशेज में से एक है मट्ठे वाले आलू। अगर आप रोजाना के खाने से बोर हो गए हैं और कुछ नया खाना चाहते हैं तो मट्ठे वाले आलू बनाकर खाएं। ये स्वाद में काफी अच्छे लगते हैं और रोटी-चावल के साथ खाने के लिए बेस्ट हैं। सीखिए बनाने का तरीका-

गांव में बनने वाली कुछ चीजों का स्वाद लाजवाब होता है। पूड़ी के साथ तीन तरह की सब्जी रायता और मिठाई का स्वाद अलग ही लगता है। इन 4 तरह की सब्जियों में एक सब्जी आलू की जरूर होती है। इस सब्जी को मट्ठा डालकर बनाया जाता है। क्या आपने कभी गांव की दावत में बनने वाले मट्ठे के आलू खाए हैं? अगर नहीं तो एक बार जरूर बनाकर खाएं। रोजाना के दाल-चावल खाकर जब बोरियत हो जाए तो आप मट्ठे के आलू बनाकर खाएं। ये रोटी चावल के साथ अच्छे लगते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ये सब्जी आपको जरूरी पसंद आएगी।

मट्ठे वाले आलू बनाने की सामग्री मट्ठे वाले आलू बनाने के लिए आपको चाहिए चार मीडियम साइज के आलू, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक कप दही या दो गिलास मट्ठा, 3 कप पानी, एक कढ़ाई में थोड़ा तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, सौंफ और कुटा हुआ धनिया, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, 4-5 साबुत लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक और काला नमक।

मट्ठे वाले आलू बनाने की विधि मट्ठे वाले आलू बनाने के लिए चार मीडियम साइज के आलू को प्रेशर कुकर में पकाएं। फिर इन्हें छीलकर बड़े-बड़े टुकड़ों में मसल लें। अब एक बर्तन में एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 कप पानी मिलाकर मसाला पेस्ट बना लें। अगर मट्ठे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे थोड़ा पानी डालकर पतला कर लें और अगर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 1 कप दही और 2.5 कप पानी को एक साथ फेंट लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालें और उसमें एक छोटा चम्मच जीरा, सौंफ और कुटा हुआ धनिया डालें। अब एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और 4-5 साबुत लाल मिर्च डालें। अब मसाला का पेस्ट डालकर थोड़ी देर के लिए पकाएं। अब उबले हुए आलू और ताजा कटा हुआ धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें मट्ठा या छाछ डालें और मिलाकर 4-5 मिनट तक पकाएं। इसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ा काला नमक डालकर सर्व करें।

टिप

- छाछ या मट्ठा डालते समय गैस बंद कर दें या आंच धीमी करने के बाद डालें।