लसोड़े का अचार बनाने के लिए अपनाएं ये रेसिपी, आएगा वही गांव वाला स्वाद

लसोड़े गर्मी के मौसम में सिर्फ कुछ ही हफ्ते के लिए बाजार में दिखते है। ये एक फल है जो सिर्फ मई और जून के महीने में मिलता है। कई जगह पर इन्हें लबेड़े, गोंदे औरगुंडेभी कहा जाता है। ये छोटा सा फल राजस्थान, हरियाणा औरउत्तर भारत के कई इलाकों में मिलता है। इसका टेक्सचर चिपचिपा होता है लेकिन इसका बना अचार स्वाद में काफी अच्छा लगता है। यहां हम लसोड़े के अचार को बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से लसोड़े बिल्कुल गांव के स्वाद वाले बनेंगे।

कैसे बनाएं लसोड़े का अचार

लसोड़े का अचार बनाने के लिए इसे सबसे पहले अच्छी तरह धो लें। फिर इनकी डंडी को अच्छे से तोड़कर हटा लें। ध्यान रखें कि इनकी डंडी को हटाना इनके ऊपर लगी टोपी को नहीं हटाना। अगर टोपी हटा देंगे तो इनके अंदर पानी भर जाएगा और ये चिपचिपे हो जाएंगे। फिर एक बर्तन में इतना पानी उबालें जिसमें लसोड़े डूब जाएं। अब पानी में आधा छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच नमक डाल दें। अब उबलते पानी में लसोड़े डालें और उन्हें 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पर उबलने दें। जब इनका रंग हल्का बदल जाए और ये थोड़े नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें। लसोड़े को पानी से छानकर निकाल लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सुखा दें। जब लसोड़े पूरी तरह सूख जाएं तब उनकी ऊपर की टोपी हटा सकते हैं। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करें, फिर गैस बंद कर दें और तेल को गुनगुना होने दें फिर एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, सौंफ, राई, मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च, हींग और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मसाले में गुनगुने सरसों के तेल से 3-4 चम्मच तेल डालकर मिक्स करें ताकि मसाला आपस में बंध जाए। अब मसाले को लसोड़े के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। बचे हुए सरसों के तेल को अचार में ऊपर से डाल कर अच्छी तरह मिला दें। फिर अचार को एक साफ, सूखे और कांच या प्लास्टिक के जार में भर लें। 4 से 5 दिन में अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा।