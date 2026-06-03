यूपी वाली तहरी 20 मिनट में हो जाती है तैयार, वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट रेसिपी

यूपी वाली तहरी एक बहुत ही खुशबूदार और झटपट बनने वाली वन-पॉट मील है। अगर आपके पास समय कम हो और खाने के लिए कुछ बनाना हो तो ये बेस्ट है। यहां सीखे यूपी स्टाइल तहरी बनाने का तरीका।

वैसे तो खाना बनाने में कम ही समय लगता है लेकिन जब मन ना हो और समय सीमित हो तो लगता है कि फटाफट बनने वाली चीजों को तैयार कर लें। ऐसे में आप यूपी स्टाइल तहरी की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये स्वाद में काफी अच्छी लगती है। जब आप रोजाना के खाने को खाकर ऊब जाएं तो लंच या डिनर में इसे बनाकर तैयार कर लें। यूपी के घरों में तहरी सालों से बनाई जा रही है। अक्सर लोग तहरी और पुलाव को एक ही समझ लेते हैं क्योंकि दोनों ही चावल और सब्जियों को मिलाकर बनाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प फर्क है। ये फर्क मसालों का है। तहरी की सबसे बड़ी पहचान इसका चटक पीला रंग है। इसमें हल्दी का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। वहीं पारंपरिक पुलाव में हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता और इसका रंग आमतौर पर सफेद या हल्का ऑफ-व्हाइट होता है।

यूपी स्टाइल तहरी बनाने की सामग्री दो कप बासमती चावल, दो बड़े आलू, एक कप हरी मटर, एक बड़ा प्याज, 2 मीडियम टमाटर, 2से3 हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आध छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा, एक तेजपत्ता, एक या दो , एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, तीन से चार लौंग, 5 से 6 काली मिर्च के दाने, एक बड़ी इलाइची, 1 चुटकी हींग।