हेल्दी और टेस्टी ग्लूटन-फ्री ब्रेड: कर्नाटक की मशहूर अक्की रोटी, रेसिपी

कर्नाटक की पारंपरिक अक्की रोटी एक स्वादिष्ट और पूरी तरह ग्लूटन-फ्री ब्रेड है जो चावल के आटे से बनाई जाती है। यह हल्की, पौष्टिक और ब्रेकफास्ट या हल्के डिनर के लिए बेहतरीन विकल्प है।

Dec 09, 2025 03:07 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
ग्लूटन-फ्री डाइट अपनाने वालों के लिए भारतीय पारंपरिक व्यंजन किसी वरदान से कम नहीं हैं। इन्हीं में से एक है कर्नाटक की फेमस अक्की रोटी जो स्वाद, सेहत और सादगी का बेहतरीन मेल है। चावल के आटे से बनने वाली यह रोटी पूरी तरह ग्लूटन-फ्री होती है और साउथ इंडिया के कई घरों में रोजाना बनाई जाती है। नाश्ते से लेकर हल्के डिनर तक, अक्की रोटी एक हेल्दी और पेट भरने वाला विकल्प मानी जाती है। अक्की रोटी में गेहूं के आटे की जगह चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है जिससे यह सीलिएक डिजीज या ग्लूटन सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए सुरक्षित रहती है। इसमें मिलाई जाने वाली सब्जियां जैसे प्याज, गाजर और धनिया इसे और ज्यादा पौष्टिक बना देती हैं। यही वजह है कि यह रेसिपी बच्चों, बुजुर्गों और डायट फॉलो करने वालों के बीच भी काफी लोकप्रिय है।

अक्की रोटी बनाने की आसान विधि

एक बर्तन में चावल का आटा, बारीक कटा प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, जीरा और नमक डालें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को बेलन से बेलने की बजाय हाथ से फैलाया जाता है। अब तवा गरम करें, हाथ गीला करके आटे की लोई लें और तवे पर हल्के हाथ से दबाकर गोल आकार में फैलाएं। ऊपर से थोड़ा तेल डालकर मध्यम आंच पर दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेंक लें।

सेहत के लिए कैसे फायदेमंद?

अक्की रोटी ग्लूटन-फ्री होने के साथ-साथ पचाने में हल्की होती है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखती है जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है। चावल का आटा शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और सब्जियों के कारण फाइबर भी मिलता है। डायबिटीज के मरीज भी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं।

किसके साथ खाएं?

आमतौर पर अक्की रोटी को नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या दही के साथ परोसा जाता है। सर्दियों में इसे घी या मक्खन के साथ खाना स्वाद को और बढ़ा देता है। आप इसे दाल या सब्जी के साथ भी खा सकते हैं।

हेल्थ टिप: कम सामग्री, आसान विधि और ग्लूटन-फ्री होने के कारण अक्की रोटी आज हेल्थ-कॉन्शस लोगों की पसंद बनती जा रही है। भारतीय पारंपरिक स्वाद के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

