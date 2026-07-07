बारिश में शरीर को आराम पहुंचाती है रसम, सीखें साउथ इंडियन स्टाइल में टमाटर वाली बनाने का तरीका

बारिश के मौसम में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो शरीर के लिए कम्फर्टिंग हों। ऐसे में रसम सबसे बेस्ट रहती हैं। यहां सीखिए साउथ इंडियन स्टाइल में टमाटर वाली रसम बनाने का तरीका।

बारिश के मौसम में कम्फर्टिंग खाने की चीजों को खाने की इच्छा होती हैं। वहीं मानसून के दौरान इन्फेक्शन, एलर्जी और सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और पाचन शक्ति भी धीमी पड़ जाती है, इसलिए हल्का और सादा पका हुआ खाना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में गरमा-गरम रसम बहुत ही आरामदायक और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। रसम कई तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन टमाटर वाली रसम को बनाना सबसे आसान है। इसे झटपट तैयार किया जा सकता है। यहां हम सही माप के साथ रसम बनाने का तरीका बता रहे हैं। सीखें साउथ इंडियन स्टाइल में टमाटर वाली रसम बनाने का तरीका।

टमाटर वाली रसम बनाने की सामग्री 4-5 देसी टमाटर

1 बड़ा चम्मच काली मिर्च के दाने

1 छोटा चम्मच जीरा

4-5 कलियां लहसुन

1/2 इंच अदरक

नींबू के आकार का बिना बीज वाला इमली का टुकड़ा

मुट्ठी भर धनिया के डंठल

1 बड़ा चम्मच घी

1 बड़ा चम्मच राई (सरसों के दाने)

1 छोटा चम्मच जीरा

10-15 करी पत्ते

2 सूखी लाल मिर्च

पानी - 4 कप या जरूरत के अनुसार

नमक स्वादानुसार

1 बड़ा चम्मच रसम पाउडर

ढेर सारा कटा हुआ ताजा हरा धनिया

टमाटर वाली रसम बनाने की विधि टमाटर वाली रसम बनाने के लिए टमाटर, काली मिर्च, अदरक-लहसुन, जीरा, इमली और धनिया के डंठल को एक साथ पीसकर पेस्ट बना लें। फिर एक बर्तन में घी गरम करें और उसमें हींग, राई, जीरा, करी पत्ते और सूखी लाल मिर्च डालें। जब ये सब चटकने लगें, तो इसमें पिसा हुआ पेस्ट डालें और 5-7 मिनट तक पकाएं। अब इसमें नमक और रसम पाउडर मिलाएं। इसके बाद पानी डालें और धीमी से मीडियम आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। रसम को अच्छी तरह से पकाएं ताकि कच्चेपन का स्वाद ना आए। अंत में ढेर सारा ताजा हरा धनिया डालें और गरमा-गरम परोसें।

रसम बनाने की टिप्स - रसम बनाने के लिए टमाटर को अच्छे से पकाएं। जब ये नरम होकर घुल जाएं तो इससे रसम का स्वाद गहरा हो जाता है।

- रसम में ताजा मसालों का इस्तेमाल करें। काली मिर्च, जीरा, धनिया और सूखी लाल मिर्च को हल्का भूनकर पीसें। इससे रसम का स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है।

- बहुत ज्यादा इमली रसम को खट्टा बना सकती है। इसलिए स्वाद के अनुसार ही डालें।

- रसम में पानी आप अपने मुताबिक बढ़ा या घटा सकते हैं।