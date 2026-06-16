बचे हुए चावल से बनाएं टेस्टी मशरूम राइस पुलाव, एक बार खाएंगे तो बार-बार करेगा खाने का मन

चावल जब ज्यादा बच जाएं तो उन्हें किसी सब्जी या दाल के साथ खाने की जगह मशरूम के साथ मिलाकर फ्राई कर दें। ये स्वाद में काफी अच्छे लगते हैं। बचे हुए चावल से मशरूम राइस बनाने के लिए आपको बहुत कम चीजों की जरूरत होती है और अधिकतर चीजें घर पर आसानी से मिल जाती हैं। सीखिए बचे हुए चावल से मशरूम राइस बनाने का तरीका।

बचे हुए चावल से मशरूम पुलाव बनाने की विधि

बचे हुए चावल से मशरूम पुलाव बनाने के लिए एक कटोरे में ताजा दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और चाट मसाला लें। सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं ताकि मिक्स चिकना और बिना गांठ वाला हो जाए। अब एक कड़ाही में तेल गरम करें और जीरा डालें। फिर बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड तक भूनें। कटा हुआ प्याज डालें और हल्का नरम होने तक पकाएं। अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और एक मिनट तक भूनें। फिर कटे हुए मशरूम डालें और तब तक पकाएं जब तक उनका पानी सूख न जाए। आंच धीमी करें और तैयार दही का मिश्रण डालें। डालते समय लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। अब कसूरी मेथी और स्वादानुसार नमक डालें। मसाले को तब तक पकाएं जब तक वह गाढ़ा न हो जाए और तेल न छोड़ने लगे। अब बचे हुए चावल और ताजा हरा धनिया डालें। सब कुछ धीरे-धीरे मिलाएं ताकि चावल के साथ मसाला अच्छी तरह चिपक जाए। दही, रायता या अपनी पसंद की किसी चीज के साथ गरमा-गरम परोसें।