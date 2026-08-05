Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रागी और ज्वार से बनाएं टेस्टी लौकी थेपला, स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सेहत के लिए मिलेट्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ऐसे में आप खुद के लिए रागी और ज्वार मिलाकर टेस्टी लौका थेपला तैयार कर सकते हैं। ये थेपले स्वाद में बेहतरीन लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं।  यहां सीखिए कैसे बनाएं-

मिलेट्स सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इनसे वजन कम होता है, शुगर नियंत्रित रहती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर मिलेट्स सुपरफूड हैं। इनका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। यहां हम मिलेट्स का इस्तेमाल करके थेपले बनाना का तरीका बता रहे हैं। ये लौकी के थेपले हैं जिन्हें रागी और ज्वार के साथ बना सकते हैं। सीखिए कैसे बनाएं मिलेट्स वाला थेपला।

लौकी मिलेट्स थेपला बनाने की सामग्री

-300-400 ग्राम लौकी, छीलकर कद्दूकस की हुई

-1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ

-1 छोटा टुकड़ा अदरक, दरदरा पिसा हुआ

-2 हरी मिर्च, दरदरी पिसी हुई

-1 छोटा चम्मच जीरा, दरदरा पिसा हुआ

-1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

- 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर

- 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

- 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन

- 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल

- स्वादानुसार नमक

- 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी

- 1/4 कप खट्टा दही

- 3/4 ​​कप ज्वार का आटा

- 1/4 कप रागी का आटा

- 1/4 कप बेसन (चने का आटा)

- पानी (आटा गूंथने के लिए जरूरत के अनुसार)

- तेल (पकाने और हथेलियों पर लगाने के लिए)

- सूखा ज्वार का आटा (बेलने के लिए)

ये भी पढ़ें:डिनर में सोया कीमा मसाला खाकर आ जाएगा मजा, सीखें आसान रेसिपी

लौकी मिलेट्स थेपला बनाने की विधि

1) लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें और एक बड़े बर्तन में डालें।

2) कद्दूकस की हुई लौकी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दरदरा पिसा हुआ अदरक, हरी मिर्च और जीरा मिलाएं।

3) इसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, सफेद तिल, नमक और कसूरी मेथी मिलाएं।

4) खट्टा दही, ज्वार का आटा, रागी का आटा और बेसन मिलाएं। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करें।

5) सबको मिलाकर एक मुलायम आटा तैयार करने के लिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें, जितनी जरूरत हो।

6) अब तुरंत आटे से लोइयां बना लें। अगर आटा चिपचिपा लगे, तो हथेलियों पर थोड़ा तेल लगा लें। लोइयों पर सूखा ज्वार का आटा लगाएं और उन्हें बेल लें। इन्हें बहुत पतला न बेलें, थोड़ा मोटा रखें ताकि ये नरम रहें।

7) बेले हुए थेपले को गर्म तवे पर रखें और दोनों तरफ से पकाएं। थोड़ा तेल लगाएं और तब तक पकाएं जब तक कि यह सुनहरा रंग का न हो जाए।

8) गरमा-गरम थेपलों को दही, अचार या गरमा-गरम चाय के साथ तुरंत परोसें।

ये भी पढ़ें:बारिश के मौसम में बनाकर पिएं पहाड़ी मसाला चाय, नोट करें रेसिपी

टिप

लौकी में खूब पानी होता है इसलिए पहले रागी और ज्वार के आटे को लौकी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर अगर जरूरत लगे तो पानी डालें।

ये भी पढ़ें:भटूरे के साथ टेस्टी लगते हैं मार्केट वाले काले छोले,घर बनाने के लिए देखें रेसिपी
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Recipe In Hindi veg recipe ideas
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।