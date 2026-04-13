1 कटोरी चावल से तैयार करें टेस्टी क्रिस्पी राइस पॉपकॉर्न, चाय के साथ खाकर आएगा मजा

चावल से बने स्नैक्स आइटम का स्वाद जबरदस्त होता है। यहां हम क्रिस्पी राइस पॉपकॉर्न बनाने का तरीका बता रहे हैं। इसे शाम की चाय के साथ सर्व किया जा सकता है। ये स्वाद में जबरदस्त लगते हैं और ईवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट हैं।

चावल से बने स्नैक्स का स्वाद काफी हल्का और कुरकुरा होता है। शाम के स्नैक्स में कुछ अच्छा बनाने की प्लानिंग कर रही हैं तो चावल की मदद से टेस्टी और क्रिस्पी पॉपकॉर्न बनाकर तैयार करें। राइस पॉपकॉर्न चावल से बना एक कुरकुरा और टेस्टी स्नैक है, जो भीगे हुए चावल, उबले आलू और मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। इसे डीप फ्राई करके बनाया जाता है और शाम की चाय के समय सर्व करने के लिए एक बेहतरीन स्नैक आइटम है। बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होने की वजह से ये बच्चे और बड़े इसे आसानी से खा सकते हैं। सीखिए, इस परफेक्ट ईवनिंग स्नैक को बनाने की रेसिपी।

क्रिस्पी राइस पॉपकॉर्न बनाने की सामग्री क्रिस्पी राइस पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप भीगे हुए चावल, एक उबला आलू, एक प्याज, दो लाल मिर्च का पेस्ट(लाल मिर्च, अदरक और लहसुन) , एक छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, दो बड़े चम्मच धनिया पत्ती, आधा छोटा चम्मच जीरा, स्वादानुसार नमक, तलने के लिए तेल।

क्रिस्पी राइस पॉपकॉर्न बनाने की विधि इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी चावल को पानी से अच्छी तरह से धो लें और फिर इसे कुछ देर के लिए भिगोकर रख दें, चावल को कम से कम 30 मिनट के लिए भिगोना है। फिर भीगे हुए चावल को दरदरा पीस लें। चावल को एक बर्तन में निकालने के बाद दो लाल मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक और 5-6 लहसुन की कलियों को दरदरा पीस लें। अब एक बड़े बर्तन में पीसे हुए चावल के साथ मैश किया हुआ उबला आलू, कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च का पेस्ट, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, जीरा और नमक मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा मिक्स बना लें। अब तलने के लिए तेल गरम करें। अब इस मिक्स के छोटे-छोटे हिस्से गरम तेल में डालें। अब इन पॉपकॉर्न को सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक तलें। अब इसे केचप या चटनी के साथ गरमागरम परोसें।

टिप

- क्रिस्पी राइस पॉपकॉर्न को आप सरसों के तेल में फ्राई कर सकते हैं। इस तेल में फ्राई करने से स्वाद और खुशबू दोनों बेहतरीन आते हैं। इसके अलावा इस तेल में तलने पर रंगत भी सुनहरी आती है।

-इस टेस्टी स्नैक को आप इमली की खट्टी-मीठी चटनी के साथ सर्व करें।