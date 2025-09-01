पराठों के साथ खाने में बेहद टेस्टी लगता है ढाबा स्टाइल बैंगन भरता, नोट करें आसान रेसिपी how to make tasty and easy dhaba style baingan bharta recipe tastes awesome with parathas, रेसिपी - Hindustan
पराठों के साथ खाने में बेहद टेस्टी लगता है ढाबा स्टाइल बैंगन भरता, नोट करें आसान रेसिपी

Baingan Bharta Recipe : यूं तो ज्यादातर सब्जियों को रोटी के साथ खाया जाता है, लेकिन इस बैंगन भर्ता का स्वाद पराठों के साथ डबल हो जाता है। आप इस रेसिपी का जायका बढ़ाने के लिए इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 06:42 AM
Dhaba Style Baingan Bharta Recipe : अगर आपके घर पर बच्चों से लेकर बड़े तक बैंगन की सब्जी को देखकर मुंह बनाते हैं तो आप ढाबा स्टाइल बैंगन भरता की ये टेस्टी रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। यूं तो ज्यादातर सब्जियों को रोटी के साथ खाया जाता है, लेकिन इस बैंगन भर्ता का स्वाद पराठों के साथ डबल हो जाता है। आप इस रेसिपी का जायका बढ़ाने के लिए इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी ढाबा स्टाइल बैंगन भर्ता।

बैंगन भर्ता बनाने के लिए सामग्री

-2 बड़े बैंगन

-2 प्याज

-3 टमाटर

-250 ग्राम दही

-2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1/2 कप तेल

-2 छोटे चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

-1 छोटा चम्मच गरम मसाला

-नमक स्वादानुसार

-1 कटी हुई हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

बैंगन भर्ता बनाने का तरीका

बैंगन का भर्ता बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन को मीडियम आंच पर अच्छी तरह से भून लें। जब बैंगन अच्छी तरह भून जाए तो उसकी ऊपर परत उतारकर उसका छिलका उतार दें। इसके बाद बैंगन को अच्छी तरह मैश करके अलग रख दें। अब एक कड़ाही में तेल गर्म करके उसमें कटा हुआ प्याज डालकर लो फ्लेम पर भूनें। इसके बाद कड़ाही में अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब कड़ाही में टमाटर डालकर तेल अलग होने तक चलाएं। इसके बाद कड़ाही में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को दोबारा अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद कड़ाही में दही डालकर मैश किया हुआ बैंगन डालकर 5 मिनट तक चलाएं। आपका टेस्टी बैंगन भर्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर गार्निश करें। बैंगन भर्ता को आप रोटी और गरम पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं।

