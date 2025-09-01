पराठों के साथ खाने में बेहद टेस्टी लगता है ढाबा स्टाइल बैंगन भरता, नोट करें आसान रेसिपी

Dhaba Style Baingan Bharta Recipe : अगर आपके घर पर बच्चों से लेकर बड़े तक बैंगन की सब्जी को देखकर मुंह बनाते हैं तो आप ढाबा स्टाइल बैंगन भरता की ये टेस्टी रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। यूं तो ज्यादातर सब्जियों को रोटी के साथ खाया जाता है, लेकिन इस बैंगन भर्ता का स्वाद पराठों के साथ डबल हो जाता है। आप इस रेसिपी का जायका बढ़ाने के लिए इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी ढाबा स्टाइल बैंगन भर्ता।

बैंगन भर्ता बनाने का तरीका

बैंगन का भर्ता बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन को मीडियम आंच पर अच्छी तरह से भून लें। जब बैंगन अच्छी तरह भून जाए तो उसकी ऊपर परत उतारकर उसका छिलका उतार दें। इसके बाद बैंगन को अच्छी तरह मैश करके अलग रख दें। अब एक कड़ाही में तेल गर्म करके उसमें कटा हुआ प्याज डालकर लो फ्लेम पर भूनें। इसके बाद कड़ाही में अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब कड़ाही में टमाटर डालकर तेल अलग होने तक चलाएं। इसके बाद कड़ाही में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को दोबारा अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद कड़ाही में दही डालकर मैश किया हुआ बैंगन डालकर 5 मिनट तक चलाएं। आपका टेस्टी बैंगन भर्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर गार्निश करें। बैंगन भर्ता को आप रोटी और गरम पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं।