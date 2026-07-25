5 मिनट में बनाएं खट्टा हरी मिर्च का अचार, दाल-रोटी का बढ़ जाएगा टेस्ट
Hari mirch ka Achar recipe: रोज के खाने को बोरिंग होने से बचाना है और हर रोज घंटों मसालेदार खाना बनाने के पीछे मेहनत नहीं करनी है तो ये फटाफट दस मिनट में बन जाने वाले हरी मिर्च के अचार को बना लें,
रोज के खाने में अगर कुछ स्पाइसी और तीखा-खट्टा ना हो तो अक्सर घर वाले डिमांड करते हैं। लेकिन जिस दिन केवल दाल-चावल बना हो तो चटपटे टेस्ट के लिए बनाएं ये स्पाइसी खट्टा-तीखा हरी मिर्च का अचार। जिसे बनाने में मात्र 5 से 10 मिनट ही खर्च होंगे। और ये आपके सिंपल से खाने को टेस्टी बना देगा। तो अगली बार जब घर में कुछ प्लेन और नॉन स्पाइसी बन रहा हो तो साथ में ये हरी मिर्च का अचार बनाकर रख दें। बिना किसी शिकायत के पूरा खाना झटपट खत्म हो जाएगा। नोट कर लें बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका।
हरी मिर्च का खट्टा अचार बनाने की सामग्री
हरी मिर्च 100 ग्राम
धनिया
सौंफ
जीरा
राई
मेथी दाना
कलौंजी
अमचूर
हल्दी पाउडर
कश्मीरी लाल मिर्च
नमक स्वादानुसाैर
सरसों का तेल
विनेगर
हरी मिर्च का खट्टा अचार बनाने की रेसिपी
इस अचार को बनाकर चाहे स्टोर कर लें ये महीनाभर तक खराब नहीं होगा। चाहे इंस्टेंट बनाकर खाएं। इंस्टेंट बनाना हो तो इसमे हल्दी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि हल्की के स्वाद को बैठने में थोड़ा सा समय लगता है।
- सबसे पहले हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम तीखी या ज्यादा तीखी वाले लें।
- सारी मिर्च को गीले कपड़े से पोंछ कर पंखे में सुखा लें। हल्का सा सूखा कपड़े से भी पोंछ दें।
- सारी मिर्च को दो भाग में काट लें।
- अब किसी कड़ाही में मसालों को ड्राई रोस्ट कर लें।
- इसमे धनिया, जीरा, मेथी और राई के दाने लेकर रोस्ट करें।
- ध्यान रहे कि मेथी की मात्रा बहुत कम हो नहीं तो मसाले में कड़वापन आ जाएगा।
- साथ ही कलौंजी को भुनने की जरूरत नहीं होती।
- इन सारे मसालों को दरदार पीस लें। कलौंजी को भी इन सबके साथ मिला लें।
- अब मिर्च के ऊपर ये दरदरा तैयार मसाला डालें।
- साथ में एक से दो चम्मच अमचूर पाउडर डालें।
- नमक स्वादानुसार डालें और साथ में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालें जिससे कलर आए और लाल मिर्च का तीखापन ना रहे।
- बस अगर अचार को दो से तीन दिन बाद खाना है तो एक चौथाई चम्मच हल्दी भी डाल सकती हैं। अगर इंस्टेंट खाना है हल्दी को छोड़ दें।
- कड़ाही में सरसों के तेल को गर्म करें। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
- अब ये गर्म तेल हरी मिर्च के ऊपर डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें।
- जिससे सारी मिर्चियों पर मसालों के साथ तेल की कोटिंग हो जाए।
- तेल के डालते ही कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी का कलर बहुत खूबसूरत लगने लगता है। वहीं मिर्चियां गर्म हो जाती हैं तो सॉफ्ट होकर मसालों को अब्जॉर्ब करने का प्रोसेस तेज हो जाता है।
- सबसे आखिर में दो चम्मच व्हाइट विनेगर भी डाल दें।
- बस किसी एयर टाइट कांच के जार में भरकर ये अचार रख दें। चाहें तो इंस्टेंट ही खाएं।
- दोनों तरह से इसका स्वाद लाजवाब लगता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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