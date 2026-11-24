सर्दियों में गरमागरम पराठों के साथ आलू-मटर की सूखी सब्जी स्वाद में लाजवाब लगती है। ताजे आलू और हरी मटर से तैयार यह चटपटी सब्जी नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक हर किसी की पसंद बन सकती है। सीखिए सूखे आलू-मटर की सब्जी कैसे बनाएं।

सर्दियों के मौसम में गरमागरम पराठों के साथ आलू-मटर की सूखी सब्जी खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। ठंड के दिनों में ताजी हरी मटर और आलू से तैयार यह टेस्टी सब्जी नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक हर समय पसंद की जा सकती है। इसका चटपटा और मसालेदार स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब भाएगा। खास बात यह है कि यह सब्जी कम चीजों में आसानी से तैयार होने वाला एक बेहतरीन ऑप्शन है। आलू और हरी मटर की सब्जी में इस्तेमाल होने वाले इंडियन मसाले इसके जायके को और भी खास बना देते हैं। सूखी सब्जी होने के कारण इसे पराठे, पूरी, रोटी या कचौड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। सर्दियों में जब बाजार में ताजी हरी मटर आसानी से मिल जाती है, तब इस सब्जी को एक बार जरूर बनाएं। यहां सीखिए आलू-मटर की सूखी सब्जी कैसे बनाएं।

आलू-मटर की सूखी सब्जी बनाने की सामग्री -2 मीडियम उबले आलू (छिलका उतारकर छोटे या मध्यम टुकड़ों में काट लें)

-1 कप फ्रेश हरी मटर

-1 कप कटा हुआ प्याज

-1 मध्यम टमाटर

-2 हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच जीरा

-1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

-आधे नींबू का रस

-स्वादानुसार नमक

-हरा धनिया

-मक्खन

आलू-मटर की सूखी सब्जी बनाने का तरीका सबसे पहले आलू को उबालकर उनका छिलका उतार लें और छोटे या मीडियम आकार के टुकड़ों में काट लें। अब प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक काटकर रख लें। इसके बाद एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर इसमें जीरा डालें और चटकने दें। अब कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं। इसके बाद हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर मसालों को अच्छी तरह मिलाएं। मसालों को तब तक भूनें, जब तक टमाटर गल न जाएं और तेल हल्का अलग दिखाई देने लगे।

अब इसमें ताजी हरी मटर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। मटर को मसालों के साथ कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि उसमें मसालों का स्वाद अच्छी तरह समा जाए। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर मटर को नरम होने तक पकाएं।

इसके बाद कटे हुए उबले आलू कड़ाही में डालें और हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि आलू टूटें नहीं। अब गरम मसाला डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अंत में आधे नींबू का रस मिलाएं और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा मक्खन डालकर सजाएं। तैयार है स्वादिष्ट आलू-मटर की सूखी सब्जी, जिसे गरमागरम पराठों के साथ परोसें।