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आम-नारियल से बनाएं बिना चीनी वाली आइसक्रीम, स्वाद ऐसा की हर कोई मांगेगा रेसिपी

Apr 08, 2026 03:32 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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आम और नारियल से घर पर बिना चीनी वाली आइसक्रीम बनाकर तैयार की जा सकती है। अगर आप भी इस फ्लेवर की आइसक्रीम का स्वाद चखना चाहते हैं तो यहां सीखिए आम-नारियल से बनने वाली आइसक्रीम की रेसिपी।

आम-नारियल से बनाएं बिना चीनी वाली आइसक्रीम, स्वाद ऐसा की हर कोई मांगेगा रेसिपी

आम का सीजन आ गया है और फिल्हाल अल्फांसो, केसर, सफेदा और बादामी आम मार्केट में खूब मिल रहा है। खट्टे-मीठे स्वाद वाले इन आमों का स्वाद शेक के अलावा आइसक्रीम में भी अच्छा लगता है। अगर आप हेल्थ फ्रीक हैं या फिर शुगर अवॉइड करते हैं तो आम की मदद से टेस्टी आइसक्रीम तैयार करें। ये स्वाद में अच्छी लगती हैं और सिर्फ दो चीजों से बनकर तैयार हो जाती हैं। नोट करें आम और नारियल वाली आइसक्रीम की रेसिपी।

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आम और नारियल की आइसक्रीम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए

- एक पका हुआ आम

- आध कम फुल फैट नारियल का दूध

- एक चम्मच चिया सीड्स

आम और नारियल की आइसक्रीम कैसे बनाएं

आम और नारियल की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आम को अच्छे से धोकर 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। फिर इस आम को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन टुकड़ों को फ्रिजर में कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें, ताकी ये टुकड़े पूरी तरह से जब जाएं। फिर इन जमे हुए आम के टुकड़ों को एक ब्लेंडर जार में डालें और नारियल के दूध के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लें। एक स्मूद पेस्ट तैयार करने के बाद इसमें चिया सीड्स मिलाएं। अब इस आइसक्रीम को कम से कम एक घंटे के लिए फ्रिज में रखें। आइस्क्रीम जमने के बाद इसे सर्व करें। सर्व करते समय इसके ऊपर आम के टुकड़े और नारियल कद्दूकस करके डालें।

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घर पर बना सकते हैं नारियल का दूध

घर पर नारियल का दूध बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेश नारियल लें। फिर उसका पानी निकाल दें और सफेद भाग को निकाल लें। नारियल के पीछे लगी ब्राउन परत को भी छील कर निकाल दें। अब नारियल के टुकड़ों को ब्लेंडर में डालें और इसके साथ एक कप गुनगुना पानी मिलाकर पीस लें। इसकी मलाईदार कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर बारीक सूती कपड़े में मिक्स को डालें और हाथों से दबाकर सारा दूध निचोड़ लें। इसे कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, ये ताजा रहता है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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