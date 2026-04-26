स्टफ आलू दम बिना प्याज-लहसुन के हो जाएंगे तैयार, सीखिए लाजवाब रेसिपी

रेस्तरां में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली सब्जियों में से एक आलू दम को घर पर भी लोग बनाना पसंद करते हैं। इसे बनाने का तरीका हर किसी का अलग है, कुछ लोग सिंपल तरीके से इस सब्जी को बनाते हैं तो कुछ प्याज लहसुन का तड़का लगाकर बनाते हैं। अगर आप रेस्तरां वाला स्वाद चाहते हैं तो यहां दिए तरीके से स्टफ दम आलू बनाने की कोशिश करें। यहां सीखिए स्टफ दम आलू बनाने की रेसिपी।

स्टफ दम आलू बनाने की विधि

स्टफ दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले आलू और उसकी फिलिंग तैयार करें। इसके लिए मीडियम साइज के आलू लें और उन्हें खोखला करें। फिर इनमें नमक और हल्दी मिलाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक पैन में घी गर्म करें और उन्हें हल्का भूनें। अच्छी तरह से भुनने के बाद फिलिंग की तैयारी करें। इसके लिए पनीर को कद्दूकस करें। अब पनीर में दो बड़े चम्मच बारीक कटे काजू, दो बड़े चम्मच किशमिश, एक बड़ा चम्मच केसर वाला दूध, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 बूंद केवड़ा, दो हरी मिर्च, धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स करें। फिर इस मिक्स को सेके हुए आलू में भरें। सभी आलू में स्टफिंग भरने के बाद ग्रेवी तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले टमाटर पीस लें और काजू को पीसकर भी पेस्ट बना लें। अब घी गर्म करें और इसमें जीरा, लाल मिर्च, अदरक-मिर्च का पेस्ट और टमाटर डालें। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले डालें और अच्छे से पकाएं। अब काजू का पेस्ट डालकर इसमें क्रीम और चीनी भी डालें। जब ग्रेवी से तेल बाहर दिखाई देने लगे तब भरवां आलू डालें, कम से कम 5-7 मिनट तक पकाए। फिर अंत में घी, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर सर्व करें। ये सब्जी नान के अलावा लच्छा पराठा और रोटी के साथ अच्छी लगती है।