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स्टफ आलू दम बिना प्याज-लहसुन के हो जाएंगे तैयार, सीखिए लाजवाब रेसिपी

Apr 26, 2026 01:37 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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दम आलू बनाने के कई तरीके हैं। लेकिन अगर आप रेस्तरां वाले स्टफ दम आलू बनाना चाहते हैं तो यहां हम एक लाजवाब रेसिपी लेकर आए हैं। ये स्टफ दम आलू बिना प्याज-लहसुन के बनकर तैयार हो जाएंगे। सीखिए, स्टफ आलू दम बनाने का तरीका

स्टफ आलू दम बिना प्याज-लहसुन के हो जाएंगे तैयार, सीखिए लाजवाब रेसिपी

रेस्तरां में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली सब्जियों में से एक आलू दम को घर पर भी लोग बनाना पसंद करते हैं। इसे बनाने का तरीका हर किसी का अलग है, कुछ लोग सिंपल तरीके से इस सब्जी को बनाते हैं तो कुछ प्याज लहसुन का तड़का लगाकर बनाते हैं। अगर आप रेस्तरां वाला स्वाद चाहते हैं तो यहां दिए तरीके से स्टफ दम आलू बनाने की कोशिश करें। यहां सीखिए स्टफ दम आलू बनाने की रेसिपी।

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स्टफ दम आलू बनाने की सामग्री

स्टफ दम आलू बनाने के लिए आपको चाहिए 6से 7 मीडियम आकार के आलू, नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, दो बड़े चम्मच घी, 150 ग्राम पनीर, दो बड़े चम्मच काजू, दो बड़े चम्मच किशमिश, एक बड़ा चम्मच केसर वाला दूध, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 बूंद केवड़ा, दो हरी मिर्च, धनिया पत्ती।

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ग्रेवी बनाने के लिए

दो बड़े चम्मच घी, एक छोटा चम्मच जीरा, दो लाल मिर्च, डेढ़ बड़े चम्मच अदरक-मिर्च का पेस्ट, एक कप टमाटर प्यूरी, 8-10 काजू का पेस्ट, आधा कप ताजी क्रीम, एक बड़ा चम्मच चीनी, नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च।

स्टफ दम आलू बनाने की विधि

स्टफ दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले आलू और उसकी फिलिंग तैयार करें। इसके लिए मीडियम साइज के आलू लें और उन्हें खोखला करें। फिर इनमें नमक और हल्दी मिलाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक पैन में घी गर्म करें और उन्हें हल्का भूनें। अच्छी तरह से भुनने के बाद फिलिंग की तैयारी करें। इसके लिए पनीर को कद्दूकस करें। अब पनीर में दो बड़े चम्मच बारीक कटे काजू, दो बड़े चम्मच किशमिश, एक बड़ा चम्मच केसर वाला दूध, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 बूंद केवड़ा, दो हरी मिर्च, धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स करें। फिर इस मिक्स को सेके हुए आलू में भरें। सभी आलू में स्टफिंग भरने के बाद ग्रेवी तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले टमाटर पीस लें और काजू को पीसकर भी पेस्ट बना लें। अब घी गर्म करें और इसमें जीरा, लाल मिर्च, अदरक-मिर्च का पेस्ट और टमाटर डालें। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले डालें और अच्छे से पकाएं। अब काजू का पेस्ट डालकर इसमें क्रीम और चीनी भी डालें। जब ग्रेवी से तेल बाहर दिखाई देने लगे तब भरवां आलू डालें, कम से कम 5-7 मिनट तक पकाए। फिर अंत में घी, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर सर्व करें। ये सब्जी नान के अलावा लच्छा पराठा और रोटी के साथ अच्छी लगती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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