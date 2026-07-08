कुकर में 2 सीटी लगाते ही बन जाएगी स्पाइसी मैगी, सीखिए फटाफट बनने वाली रेसिपी

बच्चे और बड़े मैगी को बड़े चाव से खाते हैं। शाम या फिर रात के समय लगने वाली हल्की भूख को शांत करने के लिए मैगी सबसे आसान और फटफट बनने वाली चीजों में से एक है। क्या आपने कभी कुकर में मैगी बनाई है? नहीं तो एक बार जरूर ट्राई करें यहां बताई रेसिपी।

मैगी को लेकर भले ही ये कहा जाता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक है लेकिन मैगी एक ऐसी डिश है जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही मैगी के चटोरे होते हैं। 2 मिनट में बनने वाली मैगी शाम की हल्की भूख को शांत करने में मैगी सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। मैगी को हर कोई अपने स्वाद के मुताबिक बनाकर खाना पसंद करता है। वैसे तो ये पैन या फिर कढ़ाई में भी अच्छी तरह से तैयार हो जाती है लेकिन अगर आपको जल्दी है और आप कम समय में मैगी बनाकर खाना चाहते हैं तो कुकर में इसे तैयार करें। कुकर में बनी मैगी का स्वाद कुछ अलग नहीं होता। सीखिए, कुकर में चटपटी मैगी बनाने का तरीका।

कुकर में स्पाइसी मैगी बनाने के लिए सामग्री -2 बड़े चम्मच तेल

-1 बड़ा चम्मच मक्खन

-2 कटे हुए प्याज

-1 कटा हुआ टमाटर

-3-4 कटी हुई हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-स्वादानुसार नमक

-2 मैगी मसाला पैकेट

-1 मैगी टेस्ट मेकर

-चिली फ्लेक्स

-ओरेगेनो

-2 पैकेट मैगी

-जरूरत के अनुसार पानी

कुकर में मैगी बनाने का तरीका मैगी बनाने के लिए कुकर में तेल और मक्खन गरम करें। फिर कटे हुए प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। जब प्याज भुन जाए तो कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च डालें। टमाटर के नरम होने तक पकाएं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मैगी मसाला डालें। अच्छी तरह मिलाएं और एक मिनट तक पकाएं। जरूरत के मुताबिक पानी डालें और उबाल आने दें। मैगी नूडल्स डालें, फिर ऊपर से चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो छिड़कें। कुकर का ढक्कन बंद करें और 2 सीटी आने तक पकाएं। दो सीटी आने के बाद प्रेशर अपने आप निकलने दें। फिर कुकर खोलें, हल्के हाथ से मिलाएं और गरमा-गरम परोसें।