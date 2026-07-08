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कुकर में 2 सीटी लगाते ही बन जाएगी स्पाइसी मैगी, सीखिए फटाफट बनने वाली रेसिपी

By Avantika Jain
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बच्चे और बड़े मैगी को बड़े चाव से खाते हैं। शाम या फिर रात के समय लगने वाली हल्की भूख को शांत करने के लिए मैगी सबसे आसान और फटफट बनने वाली चीजों में से एक है। क्या आपने कभी कुकर में मैगी बनाई है? नहीं तो एक बार जरूर ट्राई करें यहां बताई रेसिपी।

कुकर में 2 सीटी लगाते ही बन जाएगी स्पाइसी मैगी, सीखिए फटाफट बनने वाली रेसिपी

मैगी को लेकर भले ही ये कहा जाता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक है लेकिन मैगी एक ऐसी डिश है जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही मैगी के चटोरे होते हैं। 2 मिनट में बनने वाली मैगी शाम की हल्की भूख को शांत करने में मैगी सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। मैगी को हर कोई अपने स्वाद के मुताबिक बनाकर खाना पसंद करता है। वैसे तो ये पैन या फिर कढ़ाई में भी अच्छी तरह से तैयार हो जाती है लेकिन अगर आपको जल्दी है और आप कम समय में मैगी बनाकर खाना चाहते हैं तो कुकर में इसे तैयार करें। कुकर में बनी मैगी का स्वाद कुछ अलग नहीं होता। सीखिए, कुकर में चटपटी मैगी बनाने का तरीका।

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कुकर में स्पाइसी मैगी बनाने के लिए सामग्री

-2 बड़े चम्मच तेल

-1 बड़ा चम्मच मक्खन

-2 कटे हुए प्याज

-1 कटा हुआ टमाटर

-3-4 कटी हुई हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-स्वादानुसार नमक

-2 मैगी मसाला पैकेट

-1 मैगी टेस्ट मेकर

-चिली फ्लेक्स

-ओरेगेनो

-2 पैकेट मैगी

-जरूरत के अनुसार पानी

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कुकर में मैगी बनाने का तरीका

मैगी बनाने के लिए कुकर में तेल और मक्खन गरम करें। फिर कटे हुए प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। जब प्याज भुन जाए तो कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च डालें। टमाटर के नरम होने तक पकाएं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मैगी मसाला डालें। अच्छी तरह मिलाएं और एक मिनट तक पकाएं। जरूरत के मुताबिक पानी डालें और उबाल आने दें। मैगी नूडल्स डालें, फिर ऊपर से चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो छिड़कें। कुकर का ढक्कन बंद करें और 2 सीटी आने तक पकाएं। दो सीटी आने के बाद प्रेशर अपने आप निकलने दें। फिर कुकर खोलें, हल्के हाथ से मिलाएं और गरमा-गरम परोसें।

टिप्स

  • मैगी के अच्छे फ्लेवर के लिए आप चिली फ्लैक्स के साथ केचअप भी डाल दें। हालांकि बहुत ज्यादा ना डालें वरना मैगी मीठी लगने लगेगी।
  • अगर आपको इंडो-चाइनीज खाना पसंद है तो आप मैगी में भी सोया सॉस और चिली सॉस मिला सकते हैं। इससे मैगी का स्वाद काफी बदल जाता है।
  • मैगी पूरी तरह से बन जाए और जब आप इसे सर्व कर रहे हों तो एक चुटकी चाट मसाला मैगी पर जरूर छिड़कें। इससे मैगी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है।
  • मैगी में अगर हल्का खट्टापन अच्छा लगता है तो इसमें ऊपर से नींबू डालकर खा सकते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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