बिना तेल के हरी मिर्च का अचार कैसे बनाएं? सर्दियों के लिए चटपटी रेसिपी
सर्दियों में मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ चटपटा अचार मिल जाए, तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है। जानें बिना तेल वाला हरी मिर्च का अचार बनाने का आसान तरीका।
सर्दियों में गरमागरम मक्के की रोटी, घर का बना सफेद मक्खन और साथ में तीखा-चटपटा अचार मिल जाए, तो भला किसका मन नहीं करेगा! अगर आपको भी खाने के साथ हरी मिर्च का अचार पसंद है, तो इस बार बाजार से लाने के बजाय इसे घर पर बनाकर देखें। खास बात यह है कि इस अचार को बनाने के लिए तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में रखे कुछ मसालों, नींबू और ताजी हरी मिर्च से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसका चटपटा स्वाद दाल-चावल से लेकर पराठे और रोटी तक के साथ खूब जमेगा। तो चलिए जानते हैं बिना तेल वाला हरी मिर्च का अचार बनाने का आसान तरीका।
बिना तेल के हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए क्या चाहिए?
ताजी हरी मिर्च जरूरत के हिसाब से
एक बड़ा चम्मच जीरा
एक बड़ा चम्मच सौंफ
एक छोटा चम्मच मेथी दाना
एक छोटा चम्मच कलौंजी
एक बड़ा चम्मच राई
एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
नमक स्वाद के हिसाब से
एक नींबू
कैसे बनाएं बिना तेल वाला हरी मिर्च का अचार?
1. सबसे पहले मसाले भून लें
एक पैन में जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर हल्का भून लें। ध्यान रखें कि मसाले जलने न पाएं। जब इनमें से अच्छी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें और मसालों को ठंडा होने दें।
2. मसालों को दरदरा पीस लें
ठंडे हो चुके मसालों को ओखली में डालकर दरदरा कूट लें। इन्हें बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। दरदरे मसालों से अचार में अच्छा स्वाद आएगा और खाते समय मसालों का हल्का कुरकुरापन भी महसूस होगा।
3. अब बाकी मसाले मिलाएं
कुटे हुए मसालों में कलौंजी, राई, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाले एकसार हो जाएं। नमक अपने स्वाद के हिसाब से रखें। अगर आपको ज्यादा तीखा अचार पसंद है, तो लाल मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से रख सकते हैं।
4. हरी मिर्च में मिलाएं नींबू का रस
हरी मिर्च को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें। अब इन्हें हल्का कूट लें या छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इनमें नींबू का ताजा रस निचोड़ें। ध्यान रखें कि मिर्च पर पानी न लगा हो, क्योंकि इससे अचार जल्दी खराब हो सकता है।
5. मसालों को मिर्च में मिलाएं
अब तैयार मसालों को हरी मिर्च में डालकर अच्छी तरह मिला लें। कोशिश करें कि मसाले मिर्च के हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाएं। इस तरह अचार में तीखापन, खट्टापन और मसालों का स्वाद एक साथ मिलेगा।
6. साफ और सूखे जार में रखें
तैयार अचार को साफ और पूरी तरह सूखे कांच या सिरेमिक के जार में भर दें। इसे एक दिन धूप में रखें। ध्यान रखें कि जार में पानी या नमी न जाने पाए। सिर्फ एक दिन धूप में रखने से अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए इसे थोड़ी मात्रा में बनाएं और फ्रिज में रखें।
मक्के की रोटी के साथ खूब जमेगा यह अचार
बिना तेल वाला हरी मिर्च का अचार मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, पराठे और दाल-चावल के साथ खाया जा सकता है। सर्दियों में गरम रोटी, घर का बना मक्खन और इस अचार का कॉम्बिनेशन खाने का स्वाद बढ़ा देगा। अगर आपको तीखा और खट्टा खाना पसंद है, तो यह रेसिपी जरूर आजमाएं।
ध्यान दें: इस अचार में तेल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अपने आप लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इसे साफ चम्मच से निकालें, फ्रिज में रखें और अगर इसमें फफूंदी, अजीब गंध या रंग में बदलाव दिखे, तो इसे न खाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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