ठंड में जरूर बनाएं सरसों का साग, पंजाबी स्वाद के लिए देखें परफेक्ट रेसिपी

सर्दियों के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां आना शुरू हो जाती हैं और ऐसे मे सरसों के साग को खास तौर पर पसंद किया जाता है। अगर आप मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग बना रहे हैं तो पंजाबी स्वाद के लिए देखें परफेक्ट रेसिपी।

सर्दियों का मौसम आते ही सरसों का साग खाने का मन करने लगता है। पंजाब की यह पारंपरिक डिश अपने लाजवाब स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए काफी पसंद की जाती है। सरसों के पत्तों के साथ पालक, मेथी और हरे धनिये का स्वाद इसे और भी खास बना देता है। अगर इसे ऊपर से मक्खन का तड़का लगाकर गर्मागर्म मक्के की रोटी के साथ परोसा जाए, तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है। यहां सीखिए पंजाबी स्वाद वाले सरसों का साग बनाने का आसान तरीका। ये रेसिपी बहुत आसान है और इसे बनाने में काफी कम लगता है।

सरसों का साग बनाने के लिए सामग्री 500 ग्राम सरसों के पत्ते

100 ग्राम पालक के पत्ते

थोड़े से मेथी के पत्ते

थोड़ा सा हरा धनिया

2 चम्मच मक्के का आटा

स्वादानुसार नमक

8-10 लहसुन की कलियां

2-3 हरी मिर्च

2 सूखी लाल मिर्च

1 बारीक कटा हुआ प्याज

2 बारीक कटे हुए टमाटर

2-3 चम्मच सरसों का तेल

2 चम्मच मक्खन

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

सरसों का साग बनाने की आसान विधि पहला स्टेप- सबसे पहले सरसों, पालक और मेथी के पत्तों को अच्छी तरह साफ करके 2 से 3 बार पानी से धो लें। अब इन सभी पत्तों को मोटा-मोटा काट लें। हरे धनिये को भी साफ करके काटकर रख लें।

दूसरा स्टेप- अब एक प्रेशर कुकर लें और उसमें सभी कटे हुए साग डाल दें। इसके साथ नमक, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी मिलाएं। कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी आने तक पकाएं।

तीसरा स्टेप- गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकलने के बाद इसे ठंडा होने दें। अब पके हुए साग को मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा या चिकना पीस लें। ध्यान रखें कि साग को बहुत ज्यादा पतला न करें। चाहें तो धीमी आंच पर घोंटते हुए भी साग को पका सकते हैं।

चौथा स्टेप- अब पिसे हुए साग को दोबारा कुकर या कड़ाही में डालें। इसमें 2 चम्मच मक्के का आटा डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि गांठें न बनें। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकने दें।

पांचवां स्टेप- अब एक अलग पैन में सरसों का तेल गर्म करें। इसमें बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद कटे हुए टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं।

छठा स्टेप- जब प्याज और टमाटर अच्छी तरह पक जाएं, तो इसमें तैयार किया हुआ सरसों का साग डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि मसालों का स्वाद साग में अच्छी तरह समा जाए।

सातवां स्टेप- आखिर में एक छोटे पैन में मक्खन गर्म करें। इसमें सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर तड़का तैयार करें। अब इस गर्मागर्म तड़के को साग के ऊपर डाल दें।

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