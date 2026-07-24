सॉल्टेड पीनट्स के दीवाने हैं घरवाले तो सिंपल रेसिपी से घर में बनाएं, बचेंगे पैसे
Salted Peanut Recipe: क्रिस्पी सॉल्टेड मूंगफली का टेस्ट तो खूब पसंद आता है। लेकिन मार्केट से हर बार खरीदना मंहगा पड़ जाता है तो आप इसे घर पर भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस ये सिंपल सी रेसिपी के प्रोसेस को फॉलो करें।
क्रिस्पी सॉल्टेड पीनट का टेस्ट लोगों को खूब भाता है। चाय ही नहीं लोग इसे चखने की तरह खाना भी पसद करते हैं। लेकिन हर बार जब मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो 250 से 300 रुपये किलो के हिसाब से ये मिलती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की खरीद रहे तो। लेकिन सिंपल सी रेसिपी से ढेर सारा क्रिस्पी पीनट घर में ही बनाकर तैयार किया जा सकता है। बस ये सीक्रेट रेसिपी को नोट कर लें जो जल्दी आपको नहीं मिलेगी। इस प्रोसेस से बनाया तो आपका चखना बनकर रेडी हो जाएगा। नोट कर लें रेसिपी।
क्रिस्पी पीनट बनाने की सामग्री
मूंगफली
नमक
क्रिस्पी पीनट बनाने का प्रोसेस
- क्रिस्पी सॉल्टेड पीनट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। सिंपल ट्रिक से सॉफ्ट, क्रंची, नमकीन मूंगफली बनकर तैयार हो जाती है।
- इसके लिए मूंगफली के साथ ढेर सारा नमक और प्रेशर कुकर की जरूरत होती है।
- सबसे पहले मूंगफली को प्रेशर कुकर में डालें। परफेक्ट नाप रखने के लिए आप एक कटोरी कच्ची मूंगफली को लें। इसके साथ लगभग दो कटोरी पानी डालें। इसका मतलब है कि मूंगफली की मात्रा से ठीक दोगुना पानी डालकर दो सीटी तक उबाल लें।
- प्रेशर कुकर को गैस पर रखें तो फ्लेम को मीडियम ही रखें, बहुत तेज आंच की जरूरत नहीं है। दो सीटी आने पर गैस बंद कर दें।
- कुकर के प्रेशर को आराम से निकल जाने दें, किसी तरह की जल्दीबाजी ना करें। जिससे मूंगफली अंदर तक पक जाए।
- अब किसी मोटी तली की कड़ाही या पैन को गैस पर चढ़ाएं और गर्म हो जाने दें।
- जब ये बर्तन गर्म हो जाए तो लगभग एक कटोरी नमक डाल दें।
- साथ ही कुकर का ढक्कन खोलकर मूंगफली को पानी से छानकर अलग कर लें और गर्म ही नमक में डाल दें।
- नमक में डालते ही ये पकी हुई मूंगफली में नमक ही नमक हो जाएगा।
- लेकिन परेशान ना हो बस गैस की बिल्कुल धीमी फ्लेम पर इसे रोस्ट करना स्टार्ट करें।
- जैसे-जैसे नमक गर्म होगा और मूंगफली का पानी सूखेगा मूंगफली पर से नमक हटता चला जाएगा।
- चूंकि इन्हें उबाला गया है इसलिए पकाने का झंझट करना नही है। केवल इन्हें क्रिस्पी करने की जरूरत होती है।
- नमक के साथ रोस्ट होकर मूंगफली बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है।
- लेकिन इस काम में थोड़ा धैर्य चाहिए, आराम से इन्हें रोस्ट करेंगी तो परफेक्ट तरीके से क्रिस्पी होंगी और बिल्कुल बाजार जैसी टेस्टी देंगी।
- जब सारी मूंगफली रोस्ट हो जाए तो हाथ से एक बार चेक कर लें।
- बस छन्नी से छानकर सारी मूंगफली को अलग कर लें।
- तैयार है आपका क्रिस्पी चखना यानि सॉल्टेड पीनट, इसे एयर टाइट डिब्बे में भरकर रखें और चाय के साथ लुत्फ उठाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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