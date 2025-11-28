Hindustan Hindi News
टेस्टी, कुरकुरी और हेल्दी: जानें तिल की रेवड़ी की आसान घरेलू रेसिपी

संक्षेप:

घर पर बनी तिल की रेवड़ी ना सिर्फ सेहतमंद होती है बल्कि बाजार वाली रेवड़ी की तुलना में ज्यादा ताजी और स्वादिष्ट लगती है। सर्दियों में इसे बनाना बेहद आसान है और यह ऊर्जा तथा गर्माहट दोनों प्रदान करती है।

Fri, 28 Nov 2025 11:24 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम आते ही तिल और गुड़ से बनी पारंपरिक मिठाइयों की याद आने लगती है। इन्हीं में से एक है तिल की रेवड़ी जो कुरकुरी, मीठी और बेहद स्वादिष्ट होती है। बाजार में मिलने वाली रेवड़ी तो आम है लेकिन घर की बनी रेवड़ी का स्वाद और ताजगी बिल्कुल अलग होती है। घर पर बनी रेवड़ी ना केवल शुद्ध होती है, बल्कि इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार मिठास और मसालों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है—बस सही चाशनी और तिल की रोस्टिंग का ध्यान रखना होता है। चलिए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि जिससे आपकी रेवड़ी बिल्कुल बाजार जैसी कुरकुरी तैयार होगी।

तिल की रेवड़ी बनाने की सामग्री

सफेद तिल – 1 कप, चीनी – 1 कप, पानी – ½ कप, इलायची पाउडर – ½ चम्मच, घी – 1 चम्मच (चिकनाई के लिए)

रेवड़ी बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि

1. तिल को भूनना: सबसे पहले एक कड़ाही गर्म करें और तिल को धीमी आंच पर सूखा भूनें। तिल को लगातार चलाते रहें ताकि वे जलें नहीं। जैसे ही हल्की खुशबू आने लगे और तिल थोड़ा क्रिस्प होने लगें, गैस बंद कर दें। ध्यान रहे कि अधिक भूनने से तिल कड़वे हो सकते हैं।

2. चाशनी तैयार करना: दूसरे पैन में चीनी और पानी मिलाकर मध्यम आंच पर गर्म करें। लगातार चलाते रहें ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए। कुछ देर में चाशनी गाढ़ी होने लगेगी। जब यह दो तार जैसी कंसिस्टेंसी में पहुंच जाए, तब इसमें इलायची पाउडर डालें।

3. तिल को चाशनी में मिलाना: गैस को कम आंच पर कर दें और भुने हुए तिल चाशनी में डालें। तेजी से मिक्स करें ताकि सभी तिल चाशनी से अच्छी तरह कोट हो जाएं। मिश्रण को केवल 1–2 मिनट पकाएं।

4. रेवड़ी का आकार देना: प्लेट या थाली पर हल्का घी लगाएं। चाशनी-तिल का मिश्रण प्लेट पर फैलाएं और तुरंत छोटे-छोटे हिस्से उठाकर गोल आकार की रेवड़ी बनाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत जल्दी सख्त होता है, इसलिए हाथ तेजी से चलाएं।

5. ठंडा करके स्टोर करें: रेवड़ी को 20–30 मिनट तक ठंडा होने दें। इसके बाद यह कुरकुरी बन जाएगी और खाने के लिए तैयार है। इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें- यह लगभग 2–3 हफ्ते तक आसानी से चल जाती है।

