जब कुछ अलग और टेस्टी खाने का मन करे तो आप रेस्तरां स्टाइल क्रीमी मटर-मशरूम बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहां हम बिना क्रीम और बटर का इस्तेमाल किए इस क्रीमी सब्जी को बनाने की रेसिपी बता रहे हैं, जानिए।

बिना क्रीम और बटर का इस्तेमाल किए कैसे बनाए मटर मशरूम

सर्दियों के मौसम में मशरूम और मटर दोनों ही काफी फ्रेश आती हैं। ऐसे में अगर आपका किसी दिन रोजाना की सब्जी से कुछ अलग खाने का मन करे तो आप मटर मशरूम की सब्जी तैयार कर सकते हैं। मशरूम और हरी मटर का कॉम्बिनेशन न सिर्फ खाने में लाजवाब लगता है। ये रोजाना बनने वाली सब्जियों से हटकर कुछ नया स्वाद भी देता है। इस सब्जी को बिना क्रीम और बटर के भी रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देकर बनाया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए क्रीम, बटर या ज्यादा तेल की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मसालों और ग्रेवी के बेहतरीन स्वाद के साथ मटर मशरूम को बिना बटर और क्रीम का इस्तेमाल किए घर पर भी खास बनाया जा सकता है। इसकी मसालेदार ग्रेवी और मशरूम का स्वाद खाने का मजा दोगुना कर देते हैं। इस सब्जी को आप रोटी, पराठे, नान या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। यह सब्जी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकती है। अगर आप घर पर कुछ स्पेशल बनाने की सोच रहे हैं या मेहमानों के लिए कोई टेस्टी डिश तैयार करना चाहते हैं, तो बिना क्रीम और बटर वाली रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम जरूर ट्राई करें।

मटर मशरूम बनाने के लिए सामग्री - 1 बड़ा चम्मच घी

- 1 तेज पत्ता

- 1 प्याज, कटा हुआ

- 1 गाजर, कटी हुई

- 2 टमाटर, कटे हुए

- 8–10 काजू

- एक मुट्ठी मखाने

- 4–5 लहसुन की कलियां

- 2 हरी मिर्च

- स्वादानुसार नमक

- 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

- 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

- 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

- 1 कप दूध

- 1 कप उबली हुई हरी मटर

- 200 ग्राम मशरूम, कटे हुए

- 1 छोटा चम्मच गरम मसाला

- ताजा हरा धनिया, सजाने के लिए

मटर मशरूम बनाने की विधि 1) बेस मसाला तैयार करें एक पैन में थोड़ा घी लगाएं। इसमें तेज पत्ता, प्याज, गाजर, टमाटर, काजू, मखाने, लहसुन और हरी मिर्च डालें। नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अच्छी तरह मिक्स करें और तब तक पकाएं जब तक कि सब कुछ नरम न हो जाए।

2) अच्छी तरह पकाएं मसाले को चिपकने से बचाने के लिए थोड़ा पानी डालें। इसे तब तक पकाएं जब तक मसाले अच्छी तरह पक न जाएं। इसे पूरी तरह ठंडा होने दें।

3) ब्लेंड करें तैयार किए मिक्स को एक ब्लेंडर में डालें। इसमें 1 कप दूध मिलाएं और ब्लेंड करके एक स्मूद, क्रीमी पेस्ट बना लें।

4) सब्जियां पकाएं दूसरे पैन में थोड़ा घी लगाएं। उबली हुई मटर डालें और 3–4 मिनट तक भूनें। अब मशरूम, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें। सब्जियों के पकने तक पकाएं।

5) मिक्स करें तैयार किया हुआ मसाला पेस्ट इसमें डालें। गरम मसाला मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें। अब 4 से 5 मिनट तक पकाएं, जब तक कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी न हो जाए।