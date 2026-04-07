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गर्मियों के सीजन में कच्चे आम से बनाएं राजस्थानी आम की चटनी, नोट करें रेसिपी

Apr 07, 2026 07:18 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मी के सीजन में कच्चे आम से बनने वाली चटनी स्वाद में जबरदस्त लगती है। इसे पराठे के अलावा  दाल-चावल के साथ भी खा सकते हैं। यहां सीखिए राजस्थानी तरीके से कच्चे आम की चटनी बनाने का तरीका। 

गर्मियों के सीजन में कच्चे आम से बनाएं राजस्थानी आम की चटनी, नोट करें रेसिपी

मौसम के मुताबिक खाना-पीना न सिर्फ परंपरा है, बल्कि इसके पीछे साइंस और हेल्थ संबंधी कारण है। दरअसल, शरीर नेचर के चक्र के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है, इसलिए मौसम के बदलने पर डायट को बदलना जरूरी है। मौसमी सब्जियों को खाने से शरीर खुद को उस मौसम की जरूरत के मुताबिक तैयार करता है। गर्मी में आने वाला कच्चा आम सेहत को बहुत फायदे पहुंचाता है। चिलचिलाती धूप में लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में पेट के लिए कच्चे आम से बनी चीजों को खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप कच्चे आम से बनी चीजों को खाना पसंद करते हैं तो गर्मियों में राजस्थानी स्टाइल से कच्चे आम की चटनी बनाएं। नोट करें कच्चे आम से बनने वाली खट्टी-मीठी चटनी की रेसिपी-

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कच्चे आम की चटनी के लिए सामग्री

कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए दो मीडियम कच्चे आम, एक कप ताजा हरा धनिया, आधा कप पुदीने के पत्ते, तीन से चार हरी मिर्च, चार से पांच लहसुन की कलियां, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार नमक,एक या दो चम्मच चीनी या गुड़।

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कच्चे आम की चटनी की विधि

कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आम को चार से पांच बार धोकर छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसकी गुठली को अलग कर दें। अब एक मिक्सर जार में कटे हुए आम, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और जीरा डालें और अच्छे से ब्लेंड करें। अगर जरूरत हो तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। ज्यादा पानी न डालें क्योंकि कच्चे आम की चटनी थोड़ी दरदरी ही अच्छी लगती है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और फिर इसमें जीरा और मेथी दाना चटकाएं। अब इसमें पीसे हुए आम और गुठली डाल दें। फिर इसमें काला नमक, सादा नमक और थोड़ा गुड़ डालें। अच्छे से पकाएं और फिर सर्व करें। कांच के जार में रखकर आप इसे 3 से 4 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं।

टिप- चटनी में डिफरेंट स्वाद के लिए इसमें तड़के के समय कलौंजी और हींग डाल सकते हैं। अच्छे फ्लेवर और चटपटे स्वाद के लिए आप इसमें तड़के के समय साबुत लाल मिर्ची डाल सकते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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