कुछ टेस्टी-चटपटा खाने का करे मन तो बनाएं राजस्थानी घेरिया, बारिश के मौसम में खाने के लिए बेस्ट स्नैक

शाम के समय की भूख को शांत करने के लिए स्नैक्स खा सकते हैं। स्नैक्स की जब बात आती है तो राजस्थानी स्नैक्स जरूर याद आते हैं। ये स्वाद में काफी अच्छे लगते हैं। फिर चाहें प्याज की कचौड़ी हो, कांजी वड़ा हो या फिर कलमी वड़ा ये सभी चीजें स्वाद में बेहतरीन लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी राजस्थान घेरिया खाया है? नहीं, तो एक बार इसे जरूर बनाकर खाएं। शाम के समय लगने वाली हल्की भूख के लिए ये बेहतनीर स्नैक है। जो लोग तीखा या चटपटा खाना पसंद करते हैं उन्हें इस स्नैक का स्वाद यकीनन पसंद आएगा। बारिश के मौसम में घेरिया का स्वाद काफी अच्छा लगता है। ये एक कम्फर्टिंग स्नैक है। अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से हेल्दी है। क्योंकि इसे बनाने के लिए ना कोई फ्राइंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और ना ही बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश के मौसम की हल्की ठंडक वाली शाम में कुछ चटपटा खाना है तो यहां सीखिए राजस्थानी घेरिया बनाने का तरीका।