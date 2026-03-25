प्रिजरवेटिव्स फ्री कस्टर्ड पाउडर का टेस्ट होगा लाजवाब, घर में बनाने का सीख लें तरीका
Homemade Custard Powder Ingredients: बाजार से खरीदे हुए कस्टर्ट पाउडर का टेस्ट काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आता और वो इसे खाने से दूर भागते हैं। लेकिन एक बार घर में प्रिजरवेटिव्स फ्री कस्टर्ड पाउडर बनाने का तरीका नोट कर लें, टेस्ट जरूर पसंद आएगा।
गर्मियों में ठंडा-ठंडा टेस्टी डेजर्ट बनाना हो तो अक्सर लोगों को कस्टर्ड की याद आ जाती है। लेकिन मार्केट से खरीदकर लाया कस्टर्ड पाउडर कई बार अच्छे क्वालिटी का नहीं होता या उसमे उतना मजेदार टेस्ट नहीं आता। कुछ लोगों का कस्टर्ड तो अक्सर गुठलियों वाला बनकर तैयार हो जाता है जिसका टेस्ट जरा भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपके साथ भी अक्सर कस्टर्ड बनाने में ये सारी ट्रेजडी हो जाती है। तो एक बार घर में बनाकर रखा कस्टर्ड पाउडर यूज करें। जिसका टेस्ट भी लाजवाब होगा और बनाने में भी आसान होगा। बस नोट कर ले कस्टर्ड पाउडर बनाने की सामग्री। जिसकी मदद से आप इसे बनाकर रख सकते हैं। बनाते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो इस पाउडर से बना कस्टर्ड का टेस्ट लाजवाब होता है। तो नोट कर लें इंग्रीडिएंट्स और बनाने का तरीका।
होममेड कस्टर्ड पाउडर बनाने की सामग्री
एक कप चीनी
आधा कप मिल्क पाउडर
एक तिहाई कप कॉर्नफ्लोर
एक चम्मच वनीला एसेंस
एक चुटकी यलो फूड कलर
चुटकियों में बन जाएगा कस्टर्ड पाउडर
चीनी, मिल्कर पाउडर, कॉर्नफ्लोर पाउडर को मिक्सी के जार में डालें। साथ ही मनचाहा फ्लेवर एसेंस जैसे वनीला, रोज या फिर बटरस्कॉच फ्लेवर का एसेंस एक छोटा चम्मच डालें और साथ ही फूड कलर भी। जैसे वनीला और बटरस्कॉच के लिए पीला फूड कलर एक चुटकी। वहीं अगर रोज या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाना है तो इसमे लाल रंग का थोड़ा सा फूड कलर डालें। जिससे बनने के बाद ये गुलाबी रंग दे जाए। बस सारी चीजों को एक साथ मिक्सी के जार में डालकर पीस लें और रेडी है आपका होममेड कस्टर्ड पाउडर। इसे किसी कांच के एयर टाइट सूखे जार में भर दें। महीनों तक ये कस्टर्ड पाउडर खराब नहीं होगा। इससे बने कस्टर्ड का टेस्ट ज्यादा बेहतरीन होगा क्योंकि इसमे कॉर्नफ्लोर की मात्रा कम होती है। जिसकी वजह से गाढ़ा करने के लिए थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालना पड़ सकता है।
मिनटों में बनाएं टेस्टी कस्टर्ड
- बस कड़ाही में घी गर्म करें और काजू-बादाम को बारीक करके इन्हें भून लें। फिर कड़ाही में सेंवई डालकर भून लें। दूध को कड़ाही में डालकर उबालें और पकाएं।
- अब किसी बाउल में चार से पांच चम्मच कस्टर्ड पाउडर लें और दूध डालकर घोल तैयार कर लें
- बस अब दूध में चीनी डालकर मिक्स करें और फिर इसमे कस्टर्ड वाला घोल डालकर चलाएं। चार से पांच मिनट पकाएं। जब ये गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें।
- बस इसे चलाते रहें और थोड़ा ठंडा कर लें। किसी बड़े बाउल में पलटें और फ्रिज में डालकर ठंडा कर लें। ऊपर से फ्रूट डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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