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क्या आपने खाया है मोरिंगा पराठा? पीएम मोदी का भी है फेवरेट, जानें बनाने की आसान रेसिपी

By Avantika Jain
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मोरिंगा की पत्तियां सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसे खाने से इम्यून सिस्टम को ठीक रखने में मदद मिलती है। इससे आप पराठा तैया कर सकते हैं। मोरिंगा पराठा पीएम मोदी का फेवरेट है तो यहां सीखिए इसे बनाने का तरीका-

क्या आपने खाया है मोरिंगा पराठा? पीएम मोदी का भी है फेवरेट, जानें बनाने की आसान रेसिपी

बदलते मौसम में वो लोग सबसे पहले बीमार होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए खानपान का खास ख्याल रखना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मोरिंगा यानी सहजन के पत्ते काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मोरिंगा की पत्तियां एक सुपरफूड है जो कैल्शियम, आयरन और विटामिन से भरपूर होती हैं। इसके पत्ते, छाल और फलियों का इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा ब्लड शुगर कंट्रोल करने, सूजन कम करने, त्वचा और बालों को हेल्दी रखने के लिए किया जाता है। सहजन की पत्तियों से टेस्टी पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। सहजन के पत्तों का पराठा पीएम मोदी को भी खूब पसंद है। मोरिंगा का पराठा सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये स्वाद में बिल्कुल मेथी के पराठे की तरह ही लगता है।

सहजन के पत्तों का पराठा बनाने के लिए क्या चाहिए

-दो कप गेहूं का आटा

-एक कप बारीक कटे मोरिंगा यानी सहजन के ताजे पत्ते

-1-2 बारीक कटी हरी मिर्च

-एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक

-आधा छोटा चम्मच जीरा

-आधा छोटा चम्मच अजवाइन

-आधा छोटा चम्मच हल्दी

-आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-एक छोटा चम्मच तेल

-सेंकने के लिए घी या तेल

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सहजन के पत्तों का पराठा बनाने की विधि

सहजन के पत्तों का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर बारीक काट लें। इसके अलावा अदरक को धोएं और फिर छीलकर कद्दूकस कर लें। अब आटा लगाने के लिए आटे में मोरिंगा के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च और नमक मिलाएं। आप चाहें तो मोरिंगा की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें और फिर एक स्मूद पेस्ट के साथ आटा गूंथें। आटा लगाने के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालें। ध्यान रहे कि आपको नरम आटा गूंथना है। आटा लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आटे को ढककर रख दें। अब इसकी लोई बनाकर पराठा बेलें। पराठा सेकने के लिए तवे को गरम करें और गरम तवे पर दोनों तरफ से घी लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें। पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकें। अच्छी तरह से सिकने के बाद मोरिंगा पराठा तैयार हो जाएं। इसे दही, अचार या हरी चटनी के साथ गरमागरम सर्व कर सकते हैं।

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टिप्स

-मोरिंगा के पराठे को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप आटे में थोड़ा बेसन मिलाकर इस्तेमाल करें।

-सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल उन्हें बारीक काटकर कर सकते हैं।

-पराठा सेकने के लिए घी का इस्तेमाल करें, इससे स्वाद अच्छा आता है।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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