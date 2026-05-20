ओवन नहीं है, नो टेंशन! कढ़ाई में बनाएं बाजार जैसा यमी पिज्जा, कबिता के किचन से मिली आसान रेसिपी
बाजार वाला पिज्जा हर कोई खाना पसंद करता है लेकिन ये काफी महंगा मिलता है। अगर आप भी पिज्जा लवर हैं, तो कढ़ाई में बनाकर खाएं। जी हां, कढ़ाई में टेस्टी पिज्जा बनकर रेडी हो जाएगा और ये इतना टेस्टी होगा कि बच्चे बार-बार यही बनाने को कहेंगे।
पिज्जा बच्चों से बड़ों तक हर किसी को खाना पसंद होता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। बाजार वाला पिज्जा अच्छा लगता है लेकिन काफी महंगा होता है और घर पर भी बिना ओवन के पिज्जा बनाना मुश्किल होता है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि बिना ओवन के पिज्जा नहीं बना सकते, तो हम आपको कढ़ाई में पिज्जा बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं। जी हां, आप बिना ओवन के कढ़ाई में पिज्जा बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा। कबिता ने अपनी रसोई से ये आसान तरीका बताया है।
पिज्जा बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए-
- पिज्जा बेस के लिए
2 कप मैदा
1 छोटा चम्मच यीस्ट
1 छोटा चम्मच चीनी
1/2 छोटा चम्मच नमक
2 बड़े चम्मच तेल
जरूरत अनुसार गुनगुना पानी
- टॉपिंग के लिए
1/2 कप पिज्जा सॉस
1 कप मोज़ेरेला चीज़
शिमला मिर्च (कटी हुई)
प्याज (पतले स्लाइस)
टमाटर
स्वीट कॉर्न
ऑरेगैनो और चिली फ्लेक्स
पिज्जा बनाने की विधि
सबसे पहले बाउल में यीस्ट, चीनी और गुनगुना पानी डालकर मिलाएं, इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा भी मिला दें। ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों ही जरूरी है। फिर इसमें नाप के अनुसार मैदा मिलाएं और पानी के साथ आटे की तरह गूंथ लें। मैदे को गूंथकर करीब 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। दूसरी तरफ आप कढ़ाई में नमक की मोटी लेयर बिछाकर उस पर बर्तन रखने वाला स्टैंड रखें और थाली-प्लेट से कवर कर प्रि-हीट होने दें।
बेस रेडी करें
अब तैयार किए गए मैदे की मध्यम आकार की लोई लें और सूखे मैदे की मदद से उसे गोल आकार में बेलकर पिज्जा बेस तैयार कर लें। ध्यान रखें कि बेस न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत मोटा, ताकि पिज्जा अच्छी तरह पक सके। इसके बाद कांटे की मदद से पूरे बेस पर छोटे-छोटे छेद कर दें। ऐसा करने से बेस पकते समय ज्यादा फूलेगा नहीं और पिज्जा कुरकुरा बनेगा। अब तैयार बेस पर सबसे पहले पिज्जा सॉस की एक समान परत लगाएं, ताकि हर बाइट में अच्छा स्वाद आए। इसके ऊपर भरपूर मात्रा में मोज़ेरेला चीज़ फैलाएं। फिर अपनी पसंद की सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ऑलिव्स या स्वीट कॉर्न डालें। अगर आप चाहें तो थोड़ा ऑरेगैनो और चिली फ्लेक्स भी छिड़क सकते हैं। आखिर में ऊपर से एक बार फिर चीज़ डाल दें, जिससे पिज्जा ज्यादा चीज़ी और स्वादिष्ट बने।
कढ़ाई में पकाएं
अब पिज्जा को एक प्लेट या स्टैंड पर रखकर कढ़ाई के अंदर रखें। कढ़ाई को ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट तक पकाएं। जब चीज़ पूरी तरह मेल्ट हो जाए और बेस कुरकुरा दिखने लगे, तब गैस बंद कर दें। बस आपका टेस्टी कढ़ाई पिज्जा तैयार है। ऊपर से ऑरेगैनो और चिली फ्लेक्स डालकर गर्मागर्म सर्व करें। यकीन मानिए आपके बच्चे हर बार अब यही मांगेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।