Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीHow to Make Perfect Carrot Murabba at Home Winter Special Recipe
लाल गाजर से बनाएं चमकदार और स्वादिष्ट मुरब्बा- बिल्कुल मार्केट जैसा

लाल गाजर से बनाएं चमकदार और स्वादिष्ट मुरब्बा- बिल्कुल मार्केट जैसा

संक्षेप:

गाजर का मुरब्बा एक पारंपरिक भारतीय मीठा है जो स्वाद के साथ सेहत भी देता है। विटामिन-A से भरपूर यह मुरब्बा इम्युनिटी बढ़ाने, आंखों की रोशनी सुधारने और पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

Thu, 4 Dec 2025 09:40 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Healthy Winter Recipe: गाजर का मुरब्बा भारतीय रसोई की एक सदाबहार रेसिपी है जिसे खासतौर पर सर्दियों में बनाकर लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। देसी लाल गाजर, चीनी की चाशनी और इलायची जैसी खुशबूदार सामग्रियों से तैयार यह मुरब्बा ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। विटामिन A, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर गाजर शरीर को कई तरह से पोषण देती है। इसके साथ ही यह रेसिपी किसी भी मौसम में घर पर आसानी से बनाई जा सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गाजर का मुरब्बा बनाने की आसान विधि-

1. गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले लाल देसी गाजर ली जाती है क्योंकि ये रंग, मिठास और स्वाद में बेहतरीन होती हैं। गाजर को धोकर पतली स्टिक या स्लाइस में काटा जाता है और हल्का उबालकर उसकी कड़वाहट और कच्चापन हटाया जाता है।

2. इसके बाद गाजर को चीनी और पानी की चाशनी में धीमी आंच पर पकाया जाता है। जब गाजर नरम हो जाती है और चाशनी को सोख लेती है, तब उसमें इलायची, केसर और नींबू का रस मिलाया जाता है। नींबू का रस चाशनी को क्रिस्टल बनने से बचाता है और मुरब्बे की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है।

3. एक अच्छी क्वालिटी का मुरब्बा वही है जिसकी गाजर चमकदार, नर्म और मीठी हो और चाशनी हल्की गाढ़ी हो। पूरी तरह ठंडा होने पर इसे ग्लास जार में भरकर स्टोर किया जा सकता है। फ्रिज में रखने पर यह 2–3 महीने आसानी से चल जाता है।

ये भी पढ़ें:सर्दियों में बॉडी को वॉर्म रखने के लिए खाएं ये 7 स्पेशल थेपले

फायदे: स्वाद के अलावा गाजर का मुरब्बा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाता है, स्किन को ग्लो देता है, पाचन सुधारता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे पसंद करता है, इसलिए यह घर की मीठी डिशों में एक बेहतरीन विकल्प है। यदि आप एक ऐसा डेजर्ट चाहते हैं जो स्वादिष्ट भी हो और पोषण से भरपूर भी, तो गाजर का मुरब्बा आपकी रसोई की लिस्ट में जरूर होना चाहिए।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।