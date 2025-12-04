लाल गाजर से बनाएं चमकदार और स्वादिष्ट मुरब्बा- बिल्कुल मार्केट जैसा

संक्षेप: गाजर का मुरब्बा एक पारंपरिक भारतीय मीठा है जो स्वाद के साथ सेहत भी देता है। विटामिन-A से भरपूर यह मुरब्बा इम्युनिटी बढ़ाने, आंखों की रोशनी सुधारने और पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

Healthy Winter Recipe: गाजर का मुरब्बा भारतीय रसोई की एक सदाबहार रेसिपी है जिसे खासतौर पर सर्दियों में बनाकर लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। देसी लाल गाजर, चीनी की चाशनी और इलायची जैसी खुशबूदार सामग्रियों से तैयार यह मुरब्बा ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। विटामिन A, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर गाजर शरीर को कई तरह से पोषण देती है। इसके साथ ही यह रेसिपी किसी भी मौसम में घर पर आसानी से बनाई जा सकती है।

गाजर का मुरब्बा बनाने की आसान विधि- 1. गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले लाल देसी गाजर ली जाती है क्योंकि ये रंग, मिठास और स्वाद में बेहतरीन होती हैं। गाजर को धोकर पतली स्टिक या स्लाइस में काटा जाता है और हल्का उबालकर उसकी कड़वाहट और कच्चापन हटाया जाता है।

2. इसके बाद गाजर को चीनी और पानी की चाशनी में धीमी आंच पर पकाया जाता है। जब गाजर नरम हो जाती है और चाशनी को सोख लेती है, तब उसमें इलायची, केसर और नींबू का रस मिलाया जाता है। नींबू का रस चाशनी को क्रिस्टल बनने से बचाता है और मुरब्बे की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है।

3. एक अच्छी क्वालिटी का मुरब्बा वही है जिसकी गाजर चमकदार, नर्म और मीठी हो और चाशनी हल्की गाढ़ी हो। पूरी तरह ठंडा होने पर इसे ग्लास जार में भरकर स्टोर किया जा सकता है। फ्रिज में रखने पर यह 2–3 महीने आसानी से चल जाता है।