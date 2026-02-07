देसी स्वाद का राजा: कुरकुरा बैंगन भाजा बनाने का आसान तरीका
बैंगन भाजा एक पारंपरिक बंगाली डिश है, जिसे कम मसालों और सरसों के तेल में कुरकुरा तला जाता है। यह आसान रेसिपी दाल-चावल या खिचड़ी के साथ स्वाद को दोगुना कर देती है।
बैंगन भाजा बंगाल की ऐसी रेसिपी है, जो सादगी में भी जबरदस्त स्वाद देती है। इसमें न तो ज्यादा मसालों की जरूरत होती है और न ही किसी खास तैयारी की। सिर्फ सही तरीके से कटे हुए बैंगन, थोड़े से मसाले और सरसों का तेल इस डिश को खास बना देते हैं। यही वजह है कि बैंगन भाजा आज भी बंगाली घरों में दाल-चावल के साथ जरूर परोसा जाता है।
बैंगन में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो पाचन के लिए अच्छे होते हैं। जब इसे कम मसालों और सही तेल में पकाया जाता है, तो यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद बन जाता है।
सामग्री (Ingredients)
बड़े गोल बैंगन – 1, हल्दी पाउडर – ½ छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर – स्वादानुसार, नमक – स्वादानुसार, सरसों का तेल – तलने के लिए, (वैकल्पिक) चावल का आटा / सूजी – हल्की कुरकुराहट के लिए
बनाने की विधि (Step-by-Step Recipe)
- बैंगन तैयार करें: इस रेसिपी के लिए बड़े गोल बैंगन सबसे बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें तलने पर ये अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरे बनते हैं। सबसे पहले बैंगन को अच्छे से धोकर आधा इंच मोटे गोल स्लाइस में काट लें। कटे हुए स्लाइस को कुछ मिनट हल्के नमक वाले पानी में रखने से कड़वाहट निकल जाती है और रंग भी बना रहता है।
- मसाला लगाएं: अब बैंगन के स्लाइस पर हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरह लगाएं। अगर आप ज्यादा कुरकुरापन चाहते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा चावल का आटा या सूजी छिड़क सकते हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके में इसकी जरूरत नहीं होती।
- तेल गरम करें: इसके बाद एक तवे या कड़ाही में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गरम करें। जब तेल से हल्का धुआं उठने लगे, तब आंच मध्यम कर दें।
- बैंगन फ्राई करें: अब मसाले लगे बैंगन के स्लाइस धीरे-धीरे तेल में डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें। बैंगन भाजा को तेज आंच पर नहीं तलना चाहिए, वरना बाहर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह जाएगा।
- निकालकर परोसें: तले हुए बैंगन को टिशू पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। गरमा-गरम बैंगन भाजा सादी दाल, उबले चावल, खिचड़ी या रोटी के साथ परोसें। ऊपर से सरसों का हल्का सा तेल डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
