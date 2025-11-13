Hindustan Hindi News
स्वादिष्ट और कड़क चाय कैसे बनती है, शेफ रणवीर बरार ने बताया दूध डालने का सही समय

Thu, 13 Nov 2025 09:54 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
चाय भारतीयों के लिए वो नशा है, जिसे लोग सुबह उठते ही चाहते हैं और शाम की थकान मिटाने के लिए भी। चाय हर खुशी और गम का सहारा बन चुकी है लेकिन इसका मजा तभी आता है जब ये अच्छी बनी हो। लोगों को ज्यादा दूध वाली, कड़क, कम पत्ती, कम पानी वाली अलग तरीके से चाय पसंद आती है। लेकिन क्या आप परफेक्ट चाय बना लेते हैं, जिसे पीते ही चुटकियों में सारी थकान छूमंतर हो जाए। शेफ रणवीर बरार ने परफेक्ट चाय बनाने का सिपंल तरीका बताया है। रणवीर बरार ने पॉडकास्ट में दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके पापा बढ़िया चाय बनाते हैं और वह उसे ही दुनिया की सबसे अच्छी चाय मानते हैं।

बनाने का तरीका

बेहतरीन चाय बनाने के लिए जरूरी है कि आपको दूध-पानी का सही अनुपात पता हो। ऐसे में आप जितने कप चाय बना रहे हो, उतना ही पानी लें। 4 कप चाय है तो 3 कप पानी पैन में उबलने के लिए चढ़ा दें। जब पानी खौलने लगे, तब इसमें अदरक-इलायची कूटकर डाल दें। अदरक को पानी में घुलने तक इंतजार करें और फिर चाय पत्ती डालें। चाय पत्ती को 2-3 मिनट तक पकने का समय दें, जिससे फ्लेवर पानी में घुल जाए।

दूध कब डालें

सबसे पहले तो जान लें कि चाय में हमेशा गर्म दूध ही डालना चाहिए। इससे चाय का फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है, ठंडा दूध चाय को अच्छा स्वाद नहीं दे पाता है। चाय पत्ती पक जाने के 3 मिनट बाद ही गर्म दूध कप के हिसाब से नापकर चाय में डालें। साथ ही शक्कर भी डाल दें। चीनी दूध के साथ आसानी से घुल जाती है। अब चाय को 2-3 मिनट तक पका लें। बस फिर आपकी परफेक्ट और कड़क चाय बनकर तैयार हो जाएगी।

खास इंग्रीडिएंट

सर्दियों का मौसम है और ऐसे में मसालेदार चाय भी लोग पीते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप चाय में मुलेठी पाउडर या फिर सौंफ भी डाल सकते हैं। दोनों ही चीजें चाय का स्वाद दोगुना कर देंगी और सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा।

