स्वादिष्ट और कड़क चाय कैसे बनती है, शेफ रणवीर बरार ने बताया दूध डालने का सही समय
संक्षेप: चाय एक इमोशन है, जिसकी जरूरत हर खुशी या गम के मौके पर पड़ती है। सुबह की सुस्ती से लेकर शाम की थकान मिटाने तक चाय पी जाती है। लेकिन क्या आपकी चाय परफेक्ट बनती है। चलिए शेफ रणवीर की सीक्रेट रेसिपी बताते हैं।
चाय भारतीयों के लिए वो नशा है, जिसे लोग सुबह उठते ही चाहते हैं और शाम की थकान मिटाने के लिए भी। चाय हर खुशी और गम का सहारा बन चुकी है लेकिन इसका मजा तभी आता है जब ये अच्छी बनी हो। लोगों को ज्यादा दूध वाली, कड़क, कम पत्ती, कम पानी वाली अलग तरीके से चाय पसंद आती है। लेकिन क्या आप परफेक्ट चाय बना लेते हैं, जिसे पीते ही चुटकियों में सारी थकान छूमंतर हो जाए। शेफ रणवीर बरार ने परफेक्ट चाय बनाने का सिपंल तरीका बताया है। रणवीर बरार ने पॉडकास्ट में दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके पापा बढ़िया चाय बनाते हैं और वह उसे ही दुनिया की सबसे अच्छी चाय मानते हैं।
बनाने का तरीका
बेहतरीन चाय बनाने के लिए जरूरी है कि आपको दूध-पानी का सही अनुपात पता हो। ऐसे में आप जितने कप चाय बना रहे हो, उतना ही पानी लें। 4 कप चाय है तो 3 कप पानी पैन में उबलने के लिए चढ़ा दें। जब पानी खौलने लगे, तब इसमें अदरक-इलायची कूटकर डाल दें। अदरक को पानी में घुलने तक इंतजार करें और फिर चाय पत्ती डालें। चाय पत्ती को 2-3 मिनट तक पकने का समय दें, जिससे फ्लेवर पानी में घुल जाए।
दूध कब डालें
सबसे पहले तो जान लें कि चाय में हमेशा गर्म दूध ही डालना चाहिए। इससे चाय का फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है, ठंडा दूध चाय को अच्छा स्वाद नहीं दे पाता है। चाय पत्ती पक जाने के 3 मिनट बाद ही गर्म दूध कप के हिसाब से नापकर चाय में डालें। साथ ही शक्कर भी डाल दें। चीनी दूध के साथ आसानी से घुल जाती है। अब चाय को 2-3 मिनट तक पका लें। बस फिर आपकी परफेक्ट और कड़क चाय बनकर तैयार हो जाएगी।
खास इंग्रीडिएंट
सर्दियों का मौसम है और ऐसे में मसालेदार चाय भी लोग पीते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप चाय में मुलेठी पाउडर या फिर सौंफ भी डाल सकते हैं। दोनों ही चीजें चाय का स्वाद दोगुना कर देंगी और सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।