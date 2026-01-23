Hindustan Hindi News
how to make pani wala mooli gajar ka achar radish carrot pickle made in water
पानी में बनाएं मूली-गाजर का चटपटा अचार, सालभर नहीं होगा खराब

संक्षेप:

Pani wala mooli gajar ka achar recipe: तेल में बने अचार को अवॉएड करते हैं तो इस बार ये पानी में बने सर्दियों के स्पेशल मूली-गाजर के अचार को ट्राई करें। जो आपके पेट और गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होगा। नोट कर लें आसान सी रेसिपी।

Jan 23, 2026 02:51 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
अचार का चटपटा टेस्ट तो खूब पसंद आता है। लेकिन तेल में बने अचार सेहत के लिए हार्मफुल भी होते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि अचार का टेस्टी विकल्प क्या हो सकता है। लेकिन अब आप पानी में मूली और गाजर से बने इस अचार को बनाकर सालभर के लिए स्टोर कर लें। ये अचार टेस्ट के साथ सेहत के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा। इंस्टाग्राम क्रेव किचन पर मूली-गाजर के इस टेस्टी अचार की रेसिपी को शेयर किया गया है। जिसे आप भी जरूर ट्राई कर सकते हैं।

पानी वाला मूली-गाजर का अचार

2 गाजर

2 मूली

10-12 हरी मिर्च

प्याज के पत्ते आधा कप

पीली सरसों के दाने दो चम्मच

काली सरसों के दाने दो चम्मच

लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच

हल्दी पाउडर एक चम्मच

नमक स्वादानुसार

पानी वाला मूली-गाजर के अचार की रेसिपी

  • सबसे पहले मूली और गाजर को छीलकर धो कर सुखा लें।
  • अब इन्हें लंबा या गोल मनचाहे आकार में काट लें।
  • साथ ही हरी मिर्चों को भी लंबा-लंबा काट लें।
  • अब इन्हें सारी चीजों को प्लेट में फैलाकर रख लें।
  • राई और पीली सरसों के दाने को कूटकर पीस लें या फिर ग्राइंडर में दरदरा पीस लें।
  • अब कांच के जार में गाजर, मूली और हरी मिर्च को डाल दें।
  • साथ ही पानी को उबालकर ठंडा कर लें और छानकर जार में भर दें।
  • साथ ही कुटी और पिसी पीली सरसों और राई को मिला दें।
  • अब बाकी मसालों को भी मिला दें। लाल मिर्च, हल्दी, नमक स्वादानुसार डाल दें।
  • साथ ही स्प्रिंग अनियन भी डाल दें।
  • आप इस अचार को ढक्कन बंद कर तीन से चार दिन के लिए छोड़ दें। फिर ये खाने लायक हो जाएगा।
  • अगर आप इस अचार को सालभर के लिए स्टोर करना चाहती हैं तो इसमे दो चम्मच व्हाइट विनेगर डाल दें। जिससे कि ये प्रिजर्व हो जाए।

