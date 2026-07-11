बरिश के मौसम का मजा दोगुना कर सकते हैं पनीर के शोले, नोट कर लें आसान रेसिपी

बारिश के मौसम में कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का मन करे तो आप पनीर के शोले बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन्हें बनाना काफी आसान है और बारिश के मौसम में इनका स्वाद डबल हो जाता है। सीखिए, कैसे बनाएं-

बारिश के मौसम में चटपटा खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम में पकौड़े, चाट और तीखा खाने की इच्छा ज्यादा होती है। अगर आपका भी इस मौसम में कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप पनीर के शोले बनाकर तैयार करें। ये बिल्कुल दही के शोले की तरह बनते हैं लेकिन इसमें फिलिंग अलग तैयार की जाती है। पनीर के शोले की फिलिंग में पनीर के साथ आलू और चीज भी डाली जाती है। इसका स्वाद को बहुत अच्छा लगता है। सीखिए इसे बनाने का तरीका।

पनीर के शोले बनाने की सामग्री - 6 ब्रेड स्लाइस

- 250 ग्राम पनीर

- दो छोटे उबले आलू

- एक बड़ा चम्मच बारीक कटा प्याज

- दो बारीक कटी हरी मिर्च

- एक बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

- एक कटोरी कद्दूकस किया चीज

- आधा छोटा चम्मच चाट मसाला

- नमक स्वादानुसार

- चिली फ्लैक्स

- काली मिर्च पाउडर

- तलने के लिए तेल

पनीर के शोले बनाने की विधि पनीर के शोले बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करें। फिर इसमें पनीर कद्दूकस करके डालें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें प्याज, चीज, हरी मिर्च, चाट मसाला, नमक, चिली फ्लैक्स, काली मिर्च पाउडर और हरा धनिया मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ब्रेड स्लाइस लें और इसके किनारों को काट लें। फिर बेलन से ब्रेड को फ्लैट कर लें। अब इसमें तैयार मिक्स डालें। अब एक टॉफी के जैसे आकार देते हुए ब्रेड को रोल करें। इसके लिए एक पन्नी की मदद ले सकते हैं। फिर तेल गर्म करें और फिर इसमें तैयार पनीर के शोले डालें। अच्छी तरह से सेकने के बाद इस बीच से टेड़ा काटें और फिर हरी चटनी और टमाटर सॉस के साथ गरमागरम परोसें।

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