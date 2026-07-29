बारिश के मौसम में बनाकर पिएं पहाड़ी मसाला चाय, नोट करें रेसिपी

भारत में चाय प्रेमियों की कमी नहीं है। मौसम चाहें कैसा भी चाय लवर्स इसे कभी भी पी सकते हैं। बारिश के मौसम में अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय पीने का मन कर रहा है तो एक बार पहाड़ी मसाला चाय बनाकर पिएं। यहां सीखिए रेसिपी-

भारत में चाय सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है। भारतीयों को लिए ये एक ड्रिंक नहीं बल्कि रोजाना की लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। सुबह की शुरुआत से लेकर मेहमाननवाजी और दोस्तों के साथ बातचीत तक हर मौके पर चाय को एक खास जगह मिल ही जाती है। भारतीयों का चाय से बहुत गहरा लगाव है और खासकर मानसून के मौसम में गरमा-गरम चाय का कोई मुकाबला नहीं है।चाय को हर कोई अलग-अलग तरह से अपने स्वाद के मुताबिक तैयार करता है। कुछ जगहों पर लोग लाल चाय पीना पसंद करते हैं तो कुछ जगहों पर काली चाय। भारत में अधिकतर जगहों पर दूध वाली चाय पी जाती है। बारिश के मौसम में अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय पीने का मन है तो एक बार पहाड़ी मसाला चाय बनाकर पिएं। पहाड़ों में मानसून के दौरान पकौड़ों के साथ चाय का मजा लेना किसी थेरेपी जैसा होता है, जिसे हर कोई पसंद करता है।

मसाला चाय शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके कई फायदे तो हैं ही, साथ ही इसका ज़बरदस्त स्वाद और मजेदार खुशबू भी ऐसी होती है कि कोई भी खुद को इसे पीने से रोक नहीं पाता। इस चाय में सिर्फ अदरक और चायपत्ती नहीं। बल्कि तुलसी, पुदीने की पत्तियां, इलायची और लौंग जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। सीखिए कैसे बनाएं ये पहाड़ी मसाला चाय।

पहाड़ी मसाला चाय बनाने के लिए आपको चाहिए - 1.5 कप पानी

- 1 इंच अदरक

-5-6 पत्ते तुलसी

-12-15 पत्ते पुदीने के पत्ते

-3-4 लौंग

-2 से 3 इलायची

-2 से 3 चम्मच काली चाय की पत्ती

- स्वादानुसार गुड़

पहाड़ी मसाला चाय कैसे बनाएं 1. पहाड़ी मसाला चाय बनाने के लिए अदरक, तुलसी, पुदीना, लौंग और इलायची को सिल-बट्टे या खलबट्टे में कूट लें।

2. अब एक बर्तन में पानी डालें और उसमें कूटा हुआ मसाला मिला दें। धीमी आंच पर उबाल आने दें।

3. उबाल आने के बाद ब्लैक टी लीव्स डालें और 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।

4. अब दूध डालें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक उबालें।

5. अब स्वादानुसार गुड़ डालें, आंच बंद कर दें और गुड़ के घुलने तक मिलाएं।

6. मसाला चाय तैयार है और गरमा-गरम परोसें।

नोट -कई बार गर्म चीजों में गुड़ डालने से वह फट जाती हैं। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए आप सबसे पहले चाय को छान लें और फिर गुड़ पाउडर का इस्तेमाल से चाय को मीठा करें।