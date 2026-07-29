Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश के मौसम में बनाकर पिएं पहाड़ी मसाला चाय, नोट करें रेसिपी

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारत में चाय प्रेमियों की कमी नहीं है। मौसम चाहें कैसा भी चाय लवर्स इसे कभी भी पी सकते हैं। बारिश के मौसम में अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय पीने का मन कर रहा है तो एक बार पहाड़ी मसाला चाय बनाकर पिएं। यहां सीखिए रेसिपी-

भारत में चाय सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है। भारतीयों को लिए ये एक ड्रिंक नहीं बल्कि रोजाना की लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। सुबह की शुरुआत से लेकर मेहमाननवाजी और दोस्तों के साथ बातचीत तक हर मौके पर चाय को एक खास जगह मिल ही जाती है। भारतीयों का चाय से बहुत गहरा लगाव है और खासकर मानसून के मौसम में गरमा-गरम चाय का कोई मुकाबला नहीं है।चाय को हर कोई अलग-अलग तरह से अपने स्वाद के मुताबिक तैयार करता है। कुछ जगहों पर लोग लाल चाय पीना पसंद करते हैं तो कुछ जगहों पर काली चाय। भारत में अधिकतर जगहों पर दूध वाली चाय पी जाती है। बारिश के मौसम में अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय पीने का मन है तो एक बार पहाड़ी मसाला चाय बनाकर पिएं। पहाड़ों में मानसून के दौरान पकौड़ों के साथ चाय का मजा लेना किसी थेरेपी जैसा होता है, जिसे हर कोई पसंद करता है।

मसाला चाय शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके कई फायदे तो हैं ही, साथ ही इसका ज़बरदस्त स्वाद और मजेदार खुशबू भी ऐसी होती है कि कोई भी खुद को इसे पीने से रोक नहीं पाता। इस चाय में सिर्फ अदरक और चायपत्ती नहीं। बल्कि तुलसी, पुदीने की पत्तियां, इलायची और लौंग जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। सीखिए कैसे बनाएं ये पहाड़ी मसाला चाय।

ये भी पढ़ें:फूले-सॉफ्ट बनेंगे पाव, सीखें बिना यीस्ट के बनने वाली रेसिपी

पहाड़ी मसाला चाय बनाने के लिए आपको चाहिए

- 1.5 कप पानी

- 1 इंच अदरक

-5-6 पत्ते तुलसी

-12-15 पत्ते पुदीने के पत्ते

-3-4 लौंग

-2 से 3 इलायची

-2 से 3 चम्मच काली चाय की पत्ती

- स्वादानुसार गुड़

ये भी पढ़ें:बिना क्रीम के यहां दी रेसिपी से बनाएं क्रीमी दाल मखनी, हर कोई कहेगा 'वाह'

पहाड़ी मसाला चाय कैसे बनाएं

1. पहाड़ी मसाला चाय बनाने के लिए अदरक, तुलसी, पुदीना, लौंग और इलायची को सिल-बट्टे या खलबट्टे में कूट लें।

2. अब एक बर्तन में पानी डालें और उसमें कूटा हुआ मसाला मिला दें। धीमी आंच पर उबाल आने दें।

3. उबाल आने के बाद ब्लैक टी लीव्स डालें और 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।

4. अब दूध डालें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक उबालें।

5. अब स्वादानुसार गुड़ डालें, आंच बंद कर दें और गुड़ के घुलने तक मिलाएं।

6. मसाला चाय तैयार है और गरमा-गरम परोसें।

नोट

-कई बार गर्म चीजों में गुड़ डालने से वह फट जाती हैं। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए आप सबसे पहले चाय को छान लें और फिर गुड़ पाउडर का इस्तेमाल से चाय को मीठा करें।

-आप चाय में मिठास के लिए गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:अब घर पर तैयार करें बाजार जैसी आलू भुजिया,ट्राई करें एयर फ्रायर वाली आसान रेसिपी
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Recipe In Hindi veg recipe ideas
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।