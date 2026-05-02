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बहुत कम सामान में तैयार हो जाते हैं कुरकुरे फलाफल, देखिए बिना तेल-घी वाली एयरफ्रायर रेसिपी

May 02, 2026 06:07 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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एयर फ्रायर में अगर कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना है तो क्रिस्पी फलाफल तैयार करें। ये कम सामान में बनने वाला स्नैक है जिसे हर कोई मजे से खाएगा। शाम के समय या फिर किसी पार्टी में इसे स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं। सीखिए रेसिपी-

बहुत कम सामान में तैयार हो जाते हैं कुरकुरे फलाफल, देखिए बिना तेल-घी वाली एयरफ्रायर रेसिपी

एयर फ्रायर में क्या बनाएं इसे लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं तो इस बार ट्राई करें बिना घी-तेल वाली कुरकुरे फलाफल की रेसिपी। जो लोग नहीं जानते हैं कि फलाफल क्या होता है तो बता दें कि ये एक फेमस शाकाहारी स्नैक है। जिसे पिसे हुए काबुली चने, धनिया, पार्सले और मसालों के मिक्स से तैयार होते हैं। इसे छोटे गोलों या टिक्की के आकार में कुरकुरा होने तक तला जाता है। लेकिन अगर आप इसे बिना तले बनाना चाहते हैं तो यहां बताई एयरफ्रायर की रेसिपी ट्राई करें। शाम की चाय के साथ या फिर पार्टी में स्टार्टर के तौर पर इसे सर्व कर सकते हैं। सीखिए, कम चीजों से क्रंची फलाफल बनाने का तरीका।

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कुरकुरे फलाफल बनाने की सामग्री

कुरकुरे फलाफल बनाने के लिए आपको चाहिए दो कप भीगे हुए चने, एक कप कटा हुआ प्याज, चार लहसुन की कलियां, दो हरी मिर्च, एक इंच अदरक, एक कप हरा धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच तिल, स्वादानुसार नमक, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर (ऑप्शनल)।

कुरकुरे फलाफल बनाने की विधि

कुरकुरे फलाफल बनाने के लिए सबसे पहले चनों को ढककर रात भर के लिए अच्छी तरह से भिगो दें। फिर भीगे हुए चनों का पानी निकाल दें और कुछ देर के लिए छन्नी में ही छोड़ दें। ताकी चनों से सारा पानी निकल जाए। अब भीगे हुए चने, लहसुन, प्याज, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और हरा धनिया को ब्लेंडर में डालकर बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि इसका पेस्ट नहीं बनाना है। फिर इसके बाद नमक और बेकिंग पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब हथेली से मनचाहा आकार दें और एयर फ्रायर में फलाफेल को 360°F पर लगभग 15 मिनट तक एयर फ्राई करें। इसे हम्मस और सलाद के साथ परोसें।

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घर पर आसानी से बनाएं हम्मस

हम्मस बनाने के लिए रात भर भीगे हुए चनों को कुकर में अच्छी तरह उबाल लें। फिर तिल का पेस्ट और नींबू का रस डालकर 1 मिनट तक मिक्सी में ब्लेंड कर लें। इससे हम्मस बहुत ‘फ्लफी’ बनता है। ब्लेंड होने के बाद इसमें लहसुन, जैतून का तेल, जीरा पाउडर और नमक डालें। इसे फिर से 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करें।अब आधे चने डालें और अच्छी तरह पीस लें। फिर बाकी बचे चने डालें और तब तक पीसें जब तक गाढ़ा और स्मूथ मिक्स तैयार न हो जाए। हम्मस में मखमली और क्रीमी बनावट पाने के लिए पीसते समय बर्फ का इस्तेमाल करें।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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