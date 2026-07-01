Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Tarri Poha: पोहा तो बहुत खाया होगा, अब इसका ये मसालेदार स्वाद भी चख लीजिए

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Authentic Tarri Poha Step-by-Step Recipe in Hindi: अगर आप रोज का पोहा खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार तर्री पोहा जरूर ट्राई करें। मसालेदार तर्री और नरम पोहे का यह स्वाद एक बार खाने के बाद बार-बार बनाने का मन करेगा।

Tarri Poha: पोहा तो बहुत खाया होगा, अब इसका ये मसालेदार स्वाद भी चख लीजिए

अगर आपको लगता है कि पोहा सिर्फ हल्का और साधारण नाश्ता है, तो शायद आपने अब तक तर्री पोहा नहीं खाया है। नागपुर की गलियों में मिलने वाला यह खास नाश्ता अपने तीखे स्वाद और मसालेदार तर्री की वजह से पूरे देश में पसंद किया जाता है। इसमें नरम पोहे के ऊपर गरमा-गरम मसालेदार तर्री डाली जाती है, जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। ऊपर से सेव, प्याज, हरा धनिया और नींबू का रस मिल जाए, तो हर निवाला और भी मजेदार बन जाता है। अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

तर्री पोहा बनाने के लिए क्या चाहिए?

पोहे के लिए: दो कप मोटा पोहा, एक प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, करी पत्ता, राई, हल्दी, नमक, तेल, हरा धनिया, नींबू

तर्री के लिए: एक कप उबले हुए चने, एक प्याज, दो टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, तेल, पानी

ये भी पढ़ें:दूध फाड़कर नहीं ब्रेड से बनाएं रसमलाई, नोट कर लें आसान रेसिपी

सबसे पहले पोहा तैयार करें

  • पोहे को साफ पानी से हल्का धोकर पांच मिनट के लिए अलग रख दें। इससे पोहा हल्का नरम हो जाएगा और पकाते समय टूटेगा नहीं।
  • अब कड़ाही में तेल गर्म करें। और राई डालें।
  • राई चटकने लगे, तब करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। इससे पोहे में अच्छी खुशबू और हल्का तीखापन आएगा।
  • इसके बाद प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक पकाएं।
  • अब हल्दी और नमक डालें।
  • अंत में पोहा डालकर दो से तीन मिनट तक धीरे-धीरे चलाएं। पोहे को हल्के हाथों से मिलाएं ताकि वह टूटे नहीं और मसाले हर दाने पर अच्छी तरह चढ़ जाएं।
  • आखिर में ताजा हरा धनिया डालने से पोहे की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। चाहें तो ऊपर से थोड़ा नींबू भी निचोड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कुकर में 1 सीटी लगाकर बनाएं दूध वाला दलिया, इस रेसिपी के आगे फेल है खीर-रबड़ी!

अब बनाएं मसालेदार तर्री

  • एक कड़ाही में तेल गर्म करें और प्याज डालकर अच्छी तरह भून लें।
  • अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें।
  • इसके बाद टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं।
  • अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें।
  • उबले हुए चने डालें और दो मिनट तक चलाएं। अब जरूरत के अनुसार पानी डालें और दस मिनट तक पकने दें। तर्री थोड़ी पतली रहे, तभी इसका असली स्वाद आता है।

परोसने का सही तरीका

एक प्लेट में पहले गर्म पोहा रखें। अब उसके ऊपर अच्छी मात्रा में गर्म तर्री डालें। फिर बारीक कटा प्याज, हरा धनिया और सेव डालें। आखिर में नींबू का रस निचोड़ दें।

ये भी पढ़ें:मुंह में घुल जाने वाली नानखताई, घर पर ऐसे करें तैयार!

तर्री पोहा को और स्वादिष्ट बनाने के आसान टिप्स

  1. तर्री को थोड़ा तीखा रखें।
  2. पोहे को ज्यादा देर तक ना पकाएं।
  3. ऊपर से ताजा सेव डालें।
  4. गरमा-गरम परोसें, तभी इसका स्वाद सबसे अच्छा लगता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Recipe In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।