स्किन से लेकर गट हेल्थ तक के लिए फायदेमंद है सहजन की पत्तियों का सूप, घर पर ऐसे बनाएं मोरिंगा सूप
सर्दियों में सहजन और उसकी पत्तियां खूब बिकने लगती है और लोग इसे खाना पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उसका सूप पिया है। इस बार आप मोरिंगा की पत्तियों का सूप बनाकर पिएं, ये स्वादिष्ट भी होता है और हेल्दी भी।
सर्दियां आते ही बाजार में सहजन की सब्जी दिखने लग जाती है। लंबे आकार वाली इस सब्जी को पोषक तत्वों का पावरहाउस कहा जाता है। सहजन हो या फिर इसकी पत्तियां होनों ही सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लोग सहजन की सब्जी बनाते हैं और इसकी पत्तियों की पकौड़ी बनाकर भी खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सहजन का सूप पिया है अगर नहीं तो इस बार सर्दियों में जरूर ट्राई करें। सहजन और उसकी पत्तियों से बना ये सूप स्वाद में बढ़िया और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आज हम आपको इसकी पूरी रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं।
सहजन का सूप बनाने की सामग्री
1 कप सहजन की ताजी पत्तियां
1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)
3-4 लहसुन की कलियां
1 छोटा टमाटर
1 छोटा टुकड़ा अदरक
1 चम्मच घी या ऑलिव ऑयल
2 कप पानी या वेजिटेबल स्टॉक
आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर
कॉर्नफ्लार या ओट्स पाउडर- 1 चम्मच
स्वादानुसार नमक
आधा चम्मच नींबू का रस
पानी
सहजन का सूप बनाने का आसान तरीका
- सबसे पहले सहजन की ताजी पत्तियों को अच्छी तरह साफ करके धो लें और पत्तियों में डंठल ना रहे। इन पत्तियों को एक किनारे रख दीजिए, तब तक इनका पानी झड़ता रहेगा।
- अब एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म करें और इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक डालकर अच्छे से भून लें। फिर इसमें टमाटर डालकर नरम होने तक पका लें।
- फिर इसमें सहजन की पत्तियां डालें और 2-3 मिनट तक भूनें। इसके बाद दो कप पानी डालकर धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकने दें। जब सब्जियां और पत्तियां मुलायम हो जाए तब गैस बंद करें।
- अब आपको इस मिश्रण के ठंडे होने का इंतजार करना होगा और इसके ठंडा होते ही मिक्सर में डालकर पेस्ट बनाना है। मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद इसे दोबारा कड़ाही में डालें और फिर काली मिर्च, नमक, थोड़ा पानी मिलाकर 2-3 मिनट तक पका लें। अगर आपको सूप गाढ़ा पसंद है, तो कॉर्न फ्लोर मिलाकर पकाएं।
- फिर गैस बंद करें और थोड़ा नींबू का रस मिला दें। बस आपका सूप बनाकर रेडी है। इसे गरम-गरम सर्व करें और सर्दियों का फुल मजा लें।
सहजन का सूप पीने के फायदे
1. पाचन के लिए बढ़िया- सहजन की पत्तियों में मौजूद फाइबर गट हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करता है।
2. स्किन के लिए फायदेमंद- इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं।
3. इम्यूनिटी को सपोर्ट करे- सहजन में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं।
4. हड्डियों के लिए अच्छा- इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी हैं।
5. शरीर को पोषण दे- सहजन का सूप आयरन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू